AC Milan ma problem z Leao. Trudna sytuacja Portugalczyka

10:34, 23. marca 2026
Mateusz Bednarski
AC Milan musi radzić sobie bez Rafaela Leao, który walczy z problemami zdrowotnymi. Portugalczyk nie pojedzie na zgrupowanie kadry i zostanie poddany leczeniu w Mediolanie, o czym informuje "Calciomercato".

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao zostaje w klubie i walczy z urazem

AC Milan w ostatnim meczu pokonał Torino 3:2, jednak Rafael Leao nie znalazł się w kadrze na to spotkanie. Zawodnik nie trenował przed meczem i ostatecznie nie był brany pod uwagę przy ustalaniu składu.

Portugalska federacja oficjalnie zwolniła skrzydłowego z obowiązków reprezentacyjnych. Piłkarz nie musi nawet stawiać się na badaniach w Lizbonie i pozostanie we Włoszech. Dzięki temu sztab Milanu będzie mógł na bieżąco monitorować jego stan zdrowia w trakcie przerwy reprezentacyjnej.

Problemy zdrowotne Leao mają dłuższą historię i nie są jednorazowym incydentem. Zawodnik zmaga się z nawrotem urazu przywodziciela, który pojawił się już wcześniej. Dolegliwości w okolicach pachwiny wpływają na jego dyspozycję od kilku miesięcy.

Od grudnia Portugalczyk odczuwa dyskomfort, który ogranicza jego treningi i występy. Sztab medyczny Milanu chce teraz wykorzystać przerwę na dokładną regenerację zawodnika. Celem jest jego powrót do pełnej sprawności przed kolejnym ligowym wyzwaniem.

Milan liczy, że Leao będzie gotowy na mecz z Napoli zaplanowany na 6 kwietnia. Spotkanie to może mieć duże znaczenie dla układu tabeli, dlatego klub nie chce podejmować żadnego ryzyka związanego ze zdrowiem swojego kluczowego piłkarza.

