Włosi mają tylko jeden stadion gotowy na EURO 2032. Postępów brak

Juventus jako jedyny klub we Włoszech ma stadion gotowy na Euro 2032. Według La Gazzetta dello Sport reszta infrastruktury wymaga pilnych działań i przyspieszenia inwestycji.

Włochy pod presją czasu przed EURO

Juventus dysponuje jedynym obiektem, który już teraz spełnia wszystkie wymogi UEFA. Allianz Stadium nie potrzebuje modernizacji ani dodatkowych prac. To stawia klub z Turynu w uprzywilejowanej pozycji na tle innych kandydatur.

Pozostałe stadiony znajdują się na różnych etapach przygotowań. Część obiektów w Mediolanie, Rzymie i Cagliari wciąż nie została nawet wybudowana. Inne wymagają gruntownej przebudowy, aby osiągnąć odpowiedni standard organizacji turnieju.

Na liście stadionów do modernizacji znajdują się obiekty w Bari, Neapolu, Florencji, Weronie, Bolonii oraz Genui. Każdy z nich potrzebuje znaczących inwestycji. Bez nich nie będą mogły zostać dopuszczone do organizacji meczów Euro 2032. Już teraz wiadomo, że renowacja stadionu w Bari prawdopodobnie się nie odbędzie ze względu na skalę zgłoszonych uwag i koszty.

Włoskie media podkreślają, że kraj pozostaje w tyle za Turcją pod względem infrastruktury. Federacja musi przedstawić raport postępów już w lipcu. We wrześniu zapadnie decyzja, które stadiony ostatecznie będą gospodarzami turnieju.

Plan zakłada rozpoczęcie prac budowlanych i modernizacyjnych w marcu 2027 roku. Czasu jest coraz mniej, dlatego presja na przyspieszenie działań rośnie. Od tempa realizacji inwestycji zależy rola Włoch jako współgospodarza turnieju.

