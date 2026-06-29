Przełom ws. przyszłości Scaloniego! To się stanie po mundialu

Reprezentacja Argentyny po wygraniu swojej grupy w 1/16 finału zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Znów ma szanse na bardzo dobry wynik. Po mundialu oficjalnie wyjaśni się przyszłość Lionela Scaloni.

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Scaloni na dłużej z Argentyną. Już jest dogadany

Lionel Scaloni pracuje na stanowisku selekcjonera reprezentacji Argentyny od 2018 roku. W tym czasie sięgnął po najważniejsze trofeum – w 2022 roku zdobył z drużyną mistrzostwo świata. Oprócz tego, dwukrotnie sięgał z Argentyną po Copa America.

Oczywiście te sukcesy sprawiły, że jego nazwisko stało się pożądane na całym świecie. Nawet ostatnio nie brakowało medialnych doniesień, łączących go z piłką klubową, w tym nawet Realem Madryt. Wygląda jednak na to, że Scaloni dobrze czuje się w obecnym miejscu i nie zamierza niczego zmieniać. ESPN informuje, że selekcjoner dogadał się już z federacją w sprawie nowej umowy, która będzie obowiązywać do 2031 roku. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma się pojawić po mistrzostwach świata. Dla Scaloniego to sygnał, że cieszy się pełnym zaufaniem, niezależnie od końcowego wyniku Argentyny na obecnym turnieju.

Argentyńczycy mają za sobą bardzo udaną fazę grupową, podczas której zdobyli komplet punktów i oczywiście awansowali z pierwszego miejsca. W ramach 1/16 finału zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka, a dopiero w półfinale może trafić na światową potęgę – w tym przypadku Anglię. Jeśli Argentyna pokona najbliższego rywala, w ramach 1/8 finału zagra zw zwycięzcą meczu Australia – Egipt.

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