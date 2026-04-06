Juventus szykuje czystkę. Kto odejdzie i dlaczego to kluczowe

Juventus przechodzi kolejny burzliwy sezon i wciąż walczy o miejsce w Lidze Mistrzów. Klub z Turynu stoi przed ważnymi decyzjami kadrowymi, które zadecydują o jego przyszłości, donosi "Calciomercato".

PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus przeprowadzi kolejną rewolucję kadrową

Juventus zmienił trenera w trakcie sezonu i powierzył zespół Luciano Spallettiemu. Celem pozostaje awans do Ligi Mistrzów, który może przynieść od 70 do 80 milionów euro. Drużyna nadal nie ma pewności, czy osiągnie ten cel, ponieważ rywalizuje z Romą i Como. Końcówka rozgrywek wpłynie na strategię transferową i dalsze decyzje władz klubu.

Spalletti oczekuje wzmocnień w kilku formacjach zespołu. Potrzebny jest bramkarz, obrońcy, pomocnik oraz napastnik. Aby to osiągnąć, konieczne będą sprzedaże zawodników. Władze klubu liczą na zbudowanie znaczącego budżetu poprzez odejścia piłkarzy, którzy zawiedli.

Teun Koopmeiners nie spełnił pokładanych nadziei mimo dwóch sezonów w Turynie. Jego koszt jest wysoki i wynosi 16,2 miliona euro rocznie. Klub chce odzyskać część inwestycji i rozważa ofertę na poziomie około 30 milionów euro. Pomocnik stał się kandydatem do odejścia i nie jest kluczową postacią zespołu.

Jonathan David również może opuścić Juventus po rozczarowującym okresie. Mimo darmowego transferu latem jego wynagrodzenie i prowizje znacząco obciążają budżet. Klub liczy na sprzedaż za około 35 milionów euro i wygenerowanie zysku. W planach są inni napastnicy, co dodatkowo przyspiesza decyzję.

Lois Openda stanowi największe wyzwanie dla działaczy. Jego przyszłe obciążenie finansowe będzie bardzo wysokie. Klub rozważa wypożyczenie, aby zmniejszyć koszty i odzyskać elastyczność finansową. Pozbycie się tej trójki może dać nawet 80 milionów euro środków na nowe transfery i walkę o scudetto.