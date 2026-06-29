Inter Mediolan traci nadzieję. Pomocnik Liverpoolu za drogi

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Curtis Jones wyceniony na 40 milionów euro

Inter Mediolan zamierza poważnie wzmocnić środek pola podczas trwającego letniego okienka transferowego. Od dłuższego czasu na szczycie listy życzeń mistrzów Włoch znajduje się Curtis Jones. Klub z Mediolanu prowadzi zaawansowane rozmowy z Liverpoolem, jednak negocjacje nie przebiegają po myśli działaczy Interu. Największą przeszkodą w osiągnięciu porozumienia pozostają oczekiwania finansowe giganta Premier League, które znacząco odbiegają od możliwości i planów zdobywców scudetto.

Jak poinformował serwis „Calciomercato.com”, Inter złożył ofertę opiewającą na 25 milionów euro za angielskiego pomocnika. Taka propozycja nie przekonała jednak włodarzy Liverpoolu, którzy nie zamierzają rezygnować ze swojej wyceny zawodnika.

Mimo że kontrakt 25-letniego piłkarza obowiązuje tylko do połowy 2027 roku, klub z Anfield Road oczekuje około 40 milionów euro i nie planuje schodzić z tej kwoty. Mediolańczycy nie mają zamiaru płacić tak wysokiej sumy, dlatego wszystko wskazuje na to, że transfer ostatecznie nie dojdzie do skutku.

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Curtis Jones pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Liverpoolu, a do pierwszego zespołu został włączony w 2020 roku. W minionym sezonie rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył trzy bramki oraz zanotował trzy asysty. Łącznie spędził na boisku 2850 minut, pozostając ważnym elementem drużyny The Reds. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa angielskiego pomocnika wynosi obecnie mniej więcej 35 milionów euro.