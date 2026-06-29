Enzo Maresca znalazł się w centrum głośnego sporu po objęciu sterów nad Manchesterem City. Chelsea ujawniła kulisy jego odejścia i nie kryła rozczarowania decyzją Włocha.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Burza po wielkim transferze trenera. Chelsea ujawnia kulisy głośnego rozstania

Enzo Maresca został oficjalnie przedstawiony jako nowy menedżer Manchesteru City. Tymczasem jego nominacja wywołała natychmiastową reakcję Chelsea. Londyński klub opublikował obszerne stanowisko, w którym przedstawił własną wersję wydarzeń związanych z rozstaniem ze szkoleniowcem i wskazał, że proces jego odejścia rozpoczął się na długo przed styczniową rezygnacją.

Jak podkreślono, klub w oficjalnym komunikacie uznał sezon 2025/26 za ogromne rozczarowanie zarówno dla władz, jak i kibiców. Jednym z głównych powodów słabszych wyników miały być zawirowania na ławce trenerskiej, które nastąpiły po niespodziewanym odejściu Mareski w trakcie rozgrywek.

Według relacji przedstawionej przez Chelsea, już jesienią trener poinformował klub, że może pojawić się możliwość przejęcia Manchesteru City po Josepie Guardioli. Chelsea uważa, że trener od dłuższego czasu skupiał się na możliwości objęcia Manchesteru City. Chociaż wiązał go długoterminowy kontrakt

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Klub wswoim oświadczeniu zaznaczył również, że grudniowa rezygnacja Mareski była dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Chelsea przekonuje, że nie miała innego wyjścia, jak zaakceptować decyzję trenera, kierując się dobrem drużyny, kibiców oraz wizerunku klubu.

Londyńczycy ujawnili także, że z Manchesterem City zawarto poufne porozumienie obejmujące rekompensatę finansową. Osobne ustalenia miały zostać zawarte również z samym szkoleniowcem, który zodnie z komunikatem również zobowiązał się do wypłaty odszkodowania.

W końcowej części kluboiwej wiadomość Chelsea potwierdziła pełne zaufanie do nowego szkoleniowca. Klub wyraził przekonanie, że Xabi Alonso dysponuje odpowiednimi kompetencjami i charakterem, by przywrócić zespół na właściwe tory. Tymczasem Maresca rozpoczął już nowy rozdział kariery, podpisując z Manchesterem City kontrakt obowiązujący do 2029 roku.