Real Madryt i FC Barcelona otrzymały ofertę od przedstawicieli Dusana Vlahovicia. Serb jest gotowy dołączyć do jednego z tych zespołów. Duma Katalonii zdecydowała się już odrzucić tę propozycję - donosi Matteo Moretto.

Album / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Florentino Perez

Dusan Vlahović zaoferował się Realowi Madryt i FC Barcelonie

Real Madryt i FC Barcelona w przyszłym sezonie będą głównymi kandydatami do zdobycia tytułu mistrza Hiszpanii. Jak się okazuje, ostatnio do gigantów La Ligi wpłynęła bardzo ciekawa oferta transferowa. Matteo Moretto poinformował, że przedstawiciele Dusana Vlahovicia z Juventusu zaproponowali jego usługi tym wielkim drużynom.

Wspomniane źródło zaznacza, że reprezentant Serbii bardzo szybko otrzymał jedną odpowiedź. Otóż FC Barcelona nie myśli o pozyskaniu tego napastnika. Zawodnik Bianconerich zatem może wykreślić ze swojej listy przeprowadzkę na Camp Nou. Real Madryt natomiast jeszcze nie zdecydował. Choć dotychczas Królewscy nie brali pod uwagę możliwość zakontraktowania tego piłkarza.

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Sytuacja Dusana Vlahovicia nie jest najlepsza. Juventus zdecydował się rozstać ze swoim piłkarzem. Dotychczas serbski snajper wzbudzał spore zainteresowanie na rynku transferowym. Konkretów jednak nie znaleźliśmy. Napastnik zatem poszukuje nowego pracodawcy. Czas pokaże, gdzie będziemy go oglądali w kolejnej kampanii.

Dusan Vlahović w minionym sezonie rozegrał 23 spotkania w koszulce Juventusu. 26-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie 10 trafień, a także zaliczył dwie asysty.