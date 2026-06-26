Legia chce rozstać się z trzema zawodnikami
Trwają przygotowania do sezonu 2026/27. Legia Warszawa tym razem nie będzie reprezentowała Ekstraklasy na arenie międzynarodowej. Przez najbliższy tydzień, a więc do 3 lipca, Wojskowych czeka praca w Herzogenaruach. W centrum treningowym w Bawarii zaplanowano dwa spotkania towarzyskie.
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Znamy kadrę stołecznej ekipy na to zgrupowanie. W gronie 30 zawodników brakuje trzech zawodników, którzy w minionym sezonie reprezentowali barwy klubu z Warszawy. To Claude Goncalves, Petar Stojanović i Kacper Urbański.
Kontrakt Goncalvesa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a umowy Stojanovicia i Urbańskiego są ważne 12 miesięcy dłużej. Były młodzieżowy reprezentant Portugalii i 72-krotny reprezentant Słowenii czekają na oferty z innych zespołów, natomiast Polak ma trafić do ekipy z Ekstraklasy.