Legia Warszawa zaplanowała przedsezonowy obóz w bawarskim Herzogenaruach i podała listę zawodników, którzy wezmą w nim udział. Trzech graczy zostało skreślonych.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia chce rozstać się z trzema zawodnikami

Trwają przygotowania do sezonu 2026/27. Legia Warszawa tym razem nie będzie reprezentowała Ekstraklasy na arenie międzynarodowej. Przez najbliższy tydzień, a więc do 3 lipca, Wojskowych czeka praca w Herzogenaruach. W centrum treningowym w Bawarii zaplanowano dwa spotkania towarzyskie.

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Znamy kadrę stołecznej ekipy na to zgrupowanie. W gronie 30 zawodników brakuje trzech zawodników, którzy w minionym sezonie reprezentowali barwy klubu z Warszawy. To Claude Goncalves, Petar Stojanović i Kacper Urbański.

30 zawodników weźmie udział w letnim obozie w bawarskich Herzogenaruach. Na obiektach centrum treningowego adidas, sponsora technicznego klubu, legioniści będą się przygotowywać przez najbliższy tydzień, do 3 lipca.



W obozie nie wezmą udziału Claude Goncalves, Petar Stojanović… pic.twitter.com/WLgvtaDi5d — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) June 26, 2026

Kontrakt Goncalvesa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a umowy Stojanovicia i Urbańskiego są ważne 12 miesięcy dłużej. Były młodzieżowy reprezentant Portugalii i 72-krotny reprezentant Słowenii czekają na oferty z innych zespołów, natomiast Polak ma trafić do ekipy z Ekstraklasy.