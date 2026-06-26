Wieczysta Kraków chce piłkarza Atletico Madryt. Złożyli ofertę

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta złożyła ofertę za piłkarza Atletico

Wieczysta Kraków po awansie do PKO BP Ekstraklasy postawiła na totalną przebudowę pierwszego zespołu. Z klubem pożegnało się aż dwunastu zawodników, a tylko trzech piłkarzy dołączyło do drużyny. Wśród nich są Tobias Christensen, Ben Lederman i Duje Dujmović. Niebawem mają przyjść kolejni gracze, a jednym z nich może być piłkarz związany kontraktem z Atletico Madryt.

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Z doniesień Lorenzo Lepore wynika, że Wieczysta Kraków złożyła ofertę za bramkarza Horatiu Moldovana. 28-latek jest związany z Atletico, ale miniony sezon spędził na wypożyczeniu w Realu Oviedo. Na poziomie La Liga rozegrał tylko 2 spotkania. Do Los Colchoneros trafił latem 2024 roku z Rapidu Bukareszt, ale nie miał okazji zadebiutować. Sezon 2024/2025 spędził w Sassuolo na poziomie Serie B, gdzie był pierwszym golkiperem i pomógł wywalczyć awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Moldovan ma kilka opcji do wyboru, ponieważ Wieczysta nie jest osamotniona w staraniach o rumuńskiego bramkarza. Interesuje się nim wiele drużyn jak Karabach Agdam czy Omonia Nikozja. Ofertę z Azerbejdżanu jednak odrzucił.

Kontrakt z Atletico obowiązuje go do czerwca 2027 roku. Jest wyceniany na 1,7 mln euro. Na swoim koncie ma 16 meczów w reprezentacji Rumunii. Wcześniej grał jeszcze w takich klubach jak Ripensia Timisoara, UTA Arad czy FC Hermannstadt.