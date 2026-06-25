Mbappe i Haaland zrobią show? Piątkowe typy na Mundial

W piątek 26 czerwca rozegrane zostaną kolejne mecze 3. kolejki fazy grupowej Mundialu. Tego dnia poznamy rozstrzygnięcia w grupach G, H i J, a meczami, które tym razem omówię będą starcia Norwegii z Francją oraz Urugwaju z Hiszpanią. Oba pojedynki zapowiadają się bardzo emocjonująco. Co warto w nich wytypować? Sprawdź moją analizę i piątkowe typy na MŚ.

fot. Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe w meczu z Iranem

Norwegia vs Francja. Typy bukmacherskie

Mecz pomiędzy Norwegią w Francją rozegrany zostanie na stadionie w Foxborough niedaleko Bostonu, a jego pierwszy gwizdek wybrzmi o 21:00 czasu polskiego. Poprzednim razem drużyny te grały ze sobą towarzysko w 2014 roku i wówczas padł wynik 4:0 dla Francji.

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Norwegia: wrócili na Mundial, wchodząc z drzwiami

Norwegowie, dla których tegoroczny Mundial jest pierwszą wielką imprezą od Euro 2000, zaliczyli kapitalny start turnieju. W grupie z Irakiem, Senegalem oraz Francją byli bowiem faworytami do bezpośredniego awansu do 1/16 finału i sprostali wyzwaniu, wygrywając 4:1 z Irakiem oraz 3:2 z Senegalem, dzięki czemu mają już pewny awans. Teraz czeka ich batalia o pierwsze miejsce w grupie z teoretycznie najsilniejszym zespołem w stawce, czyli Francją. Ekipa Stale Solbakkena ma ogromny potencjał w ofensywie, który dopełnia obecność supersnajpera, Erlinga Haalanda, autora czterech z siedmiu bramek swojej drużyny. Mimo że ma ona o wiele mniejsze doświadczenie na dużych turniejach, nie należy odbierać jej szans na zwycięstwo w nadchodzącym meczu.

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Francja: bez problemów, bez wpadek

Wicemistrzowie Świata podchodzili do Mundialu jako faworyci do zwycięstwa grupy I. Awans z pierwszego miejsca ma docelowo pozwolić ekipie Didiera Deschampsa na możliwie najłatwiejszych rywali w pierwszych meczach fazy pucharowej, by powalczyć o odzyskanie utraconego przed czterema laty mistrzostwa. Jak na razie udaje się realizować ów plan, ponieważ Les Bleus po wygranych 3:1 z Senegalem i 3:0 z Irakiem mają komplet oczek i przewodzą w grupowej tabeli. Do zajęcia pierwszego miejsca w grupie będą potrzebować więc przynajmniej remisu w meczu z Norwegią. Mimo to należy oczekiwać od Francuzów walki o trzy punkty, wszak jest to jeden z dwóch (obok Niemców) europejskich zespołów, który jak na razie wypełnia pokładane w nich nadzieje i gra bez zarzutu, wygrywając grupowe mecze.

Norwegia Francja Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 22:23

Co obstawiam?

Prezentowane wyżej kursy w roli faworytów tego pojedynku stawiają Francję. Choć jedni i drudzy mogą pochwalić się kompletem punktów, to za Francuzami przemawia ogromne doświadczenia na dużych turniejach, którego brakuje w drużynie Norwegii. Podopieczni trenera Solbakkena są jednak bardzo zgranym i utalentowanym zespołem, który postara się sprawić niespodziankę, dlatego nie podejmę się tutaj typowania na strony. Zamiast tego gram bramki obu drużyn, czyli typ BTTS. Jednym i drugim na pewno zależeć będzie na zwycięstwie, dlatego sądzę, że powinniśmy być tutaj świadkami ciekawego starcia, w którym zarówno Norwegia, jak i Francja skierują piłkę do siatki. W STS kurs na taki typ to 1.75.

STS 1.75 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

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Urugwaj vs Hiszpania. Typy na dziś

Pojedynek Urugwaju z Hiszpanią rozegrany zostanie o 2:00 naszego czasu na Estadio Akron. Poprzednim razem drużyny te spotkały się ze sobą w Pucharze Konfederacji 2013, kiedy to padł wynik 2:1 dla Urugwaju.

Urugwaj: na skraju przepaści

Urugwajczycy pojechali na Mundial w celu wywalczenia przynajmniej drugiego miejsca w grupie. Terminarz starć ułożył im się bardzo korzystnie, bo wpierw mieli oni zagrać z teoretycznie słabszymi od siebie drużynami Arabii Saudyjskiej i Republiki Zielonego Przylądka, by na końcu zagrać o pierwsze miejsce z Hiszpanią. Choć po dwóch kolejkach La Celeste zajmuje drugie miejsce, to jej awans do 1/16 finału MŚ wcale nie jest tak oczywisty, ponieważ po remisach 1:1 z Arabią Saudyjską oraz 2:2 z Republiką Zielonego Przylądka ma na koncie zaledwie dwa punkty. Do awansu Urugwaj potrzebuje więc zwycięstwa lub minimum remisu, a także korzystnego rezultatu – czyt. podziału punktów – w drugim meczu tejże grupy. Ewentualna porażka niemal na sto procent przekreśli jego szanse na awans, ponieważ na pewno zepchnie ten zespół na trzecie miejsce w grupie, z której z dorobkiem dwóch punktów niezwykle trudno będzie zmieścić się w gronie ośmiu najlepszych zespołów z trzecich miejsc. Przed meczem z Hiszpanią podopieczni Marcelo Bielsy są więc o krok od blamażu.

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Hiszpania: zrealizować plan minimum

Hiszpania występ na tegorocznych Mistrzostwach Świata rozpoczęła od rozczarowującego remisu 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka. W tym pojedynku La Furia Roja cały czas przeważała, lecz Kabowerdeńczycy – na czele z bramkarzem tej drużyny, Vozinhą – dzielnie stawiali opór i obronili bezbramkowy remis. W 2. kolejce ekipa trenera Jose Luisa de la Fuente już bez większego problemu pokonała 4:0 Arabię Saudyjską, strzelając trzy gole w do 25. minuty i od tego momentu dotrwała do końca meczu na przysłowiowym autopilocie, dokładając jeszcze jedną bramkę. Teraz zadaniem Hiszpanii będzie obrona pierwszego miejsca w grupie, do czego potrzebne będzie zwycięstwo. Remis również powinien dać tej drużynie pierwszą lokatę, lecz z matematycznego punktu widzenia daje on szanse na wygraną w grupie dla drużyny Republiki Zielonego Przylądka.

Urugwaj Hiszpania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 22:24

Co obstawiam?

Zdecydowanymi faworytami tej rywalizacji będą Hiszpanie. La Furia Roja jest mocniejsza nie tylko na papierze, ponieważ na tym turnieju prezentuje się zgoła lepiej, niż rozczarowująca jak dotąd drużyna Urugwaju. Typując ten mecz, zagram więc dość bezpiecznie, a konkretnie obstawię brak porażki Hiszpanii oraz powyżej 1.5 gola. Sądzę, że nawet jeżeli Urugwaj zdoła postawić trudne warunki Hiszpanom, to nie wygra tego starcia, a ponieważ należy oczekiwać od niego ofensywnego nastawienia, over 1.5 gola wydaje się być dobrym dopełnieniem takiego zakładu. W STS takie połączenie typów dostępne jest w BetBuilderze po kursie 1.45.

STS 1.45 BetBuilder: Hiszpania nie przegra i powyżej 1.5 gola Zagraj!

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