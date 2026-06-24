Brazylijczycy zmierzą się ze Szkotami. Przewidywane składy na mecz

Pojedynek Szkocji z Brazylią w ramach 3. kolejki mistrzostw świata 2026 powinien przynieść dużo emocji. Sprawdź przewidywane składy na jutrzejszy mecz.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Szkocja kontra Brazylia. Na kogo postawi Carlo Ancelotti?

W nocy ze środy na czwartek odbędzie się niezwykle interesujące starcie pomiędzy Szkocją a Brazylią. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. W lepszej sytuacji przed ostatnią serią gier znajduje się drużyna Canarinhos, która z dorobkiem czterech punktów prowadzi w tabeli grupy C. Zespół z Europy zgromadził natomiast trzy oczka, co daje mu trzecią lokatę w stawce. Obie ekipy liczą na awans do fazy pucharowej, dlatego stawką meczu będzie nie tylko prestiż, ale także miejsce w 1/16 finału turnieju.

Według przewidywań w podstawowym składzie zespołu Steve’a Clarke’a nie zabraknie największych gwiazd – takich jak Andrew Robertson, Scott McTominay czy Kieran Tierney. Selekcjoner Szkotów zamierza postawić na najmocniejsze dostępne zestawienie.

Podobnie sytuacja wygląda w reprezentacji Brazylii prowadzonej przez Carlo Ancelottiego. Między słupkami powinien stanąć Alisson Becker, a ważne role w defensywie i środku pola mają odegrać Gabriel Magalhaes oraz Casemiro. W ofensywie spodziewani są Vinicius Junior, Rayan i Matheus Cunha. Na ławce rezerwowych ma usiąść Neymar, natomiast Raphinha pozostanie poza kadrą meczową z powodu kontuzji.

Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi w czwartek, 25 czerwca, o godzinie 00:00 czasu polskiego. Transmisję ze spotkania będzie można obejrzeć na antenach TVP 1 oraz TVP Sport, a także za pośrednictwem strony internetowej tvpsport.pl. Areną rywalizacji będzie Hard Rock Stadium w Miami Gardens. Zawody posędziuje meksykański arbiter – Cesar Arturo Ramos – który ma duże doświadczenie w prowadzeniu meczów międzynarodowych.

Prognozowane jedenastki na spotkanie Szkocji z Brazylią

Szkocja: Gunn – Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney – Christie, Ferguson – McTominay, McGinn – Adams

Brazylia: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Guimaraes, Casemiro – Rayan, Paqueta, Vinicius – Cunha

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