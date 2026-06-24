Modrić przeszedł do historii futbolu. Jubileusz chorwackiej legendy

Luka Modrić rozegrał swoje jubileuszowe spotkanie w barwach reprezentacji Chorwacji. 40-letni pomocnik jest czwartym piłkarzem w historii, który ma na swoim koncie minimum dwieście meczów dla drużyny narodowej.

Odyssey Images / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić rozegrał dwusetny mecz w reprezentacji Chorwacji

W nocy z wtorku na środę odbyło się spotkanie pomiędzy Panamą a Chorwacją w ramach 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Europejska reprezentacja odniosła skromne, ale niezwykle cenne zwycięstwo 1:0 po trafieniu Ante Budimira. Dzięki zdobytym trzem punktom podopieczni Zlatko Dalicia awansowali na trzecie miejsce w tabeli grupy L i wciąż liczą się w walce o promocję do play-offów. Mecz miał jednak wyjątkowy wymiar nie tylko ze względu na wynik. W podstawowym składzie Chorwatów znalazł się bowiem Luka Modrić, dla którego był to szczególny występ.

Doświadczony pomocnik rozegrał swoje jubileuszowe, dwusetne spotkanie w narodowych barwach. Tym samym 40-letni kapitan reprezentacji Chorwacji dołączył do bardzo elitarnego grona piłkarzy, którzy osiągnęli granicę 200 meczów w drużynie narodowej. Wcześniej dokonali tego jedynie Cristiano Ronaldo (Portugalia), Bader Al-Mutawa (Kuwejt) oraz Lionel Messi (Argentyna). To kolejny dowód na niezwykłą długowieczność i klasę zawodnika, który od wielu lat pozostaje symbolem chorwackiego futbolu.

Niewykluczone jednak, że obecne mistrzostwa świata będą ostatnim wielkim turniejem w karierze Modricia. Kontrakt legendarnego piłkarza z Milanem obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy dotyczące przyszłości zawodnika nie przyniosły jeszcze rozstrzygnięcia. W swoim bogatym CV rutynowany pomocnik posiada również Real Madryt oraz Tottenham Hotspur. Z reprezentacją Chorwacji wywalczył srebrny medal mundialu w 2018 roku oraz brązowy krążek podczas mistrzostw świata w 2022 roku.