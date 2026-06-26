Senegal – Irak: typy i kursy. Afrykańska potęga nie może sobie pozwolić na wpadkę

Senegal - Irak: typy i kursy na mecz 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (26 czerwca) o godzinie 21:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kalidou Koulibaly

Senegal Irak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 15:01

Senegal – Irak, typy bukmacherskie

W jednym z piątkowych spotkań 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026 zobaczymy starcie, w którym reprezentacja Senegalu zmierzy się z Irakiem. Obie drużyny nie mogą być zadowolone ze swojej dotychczasowej postawy na turnieju. Od Senegalu oczekiwano zdecydowanie więcej, tymczasem zespół przegrał oba mecze i skomplikował swoją sytuację. W przypadku Iraku rozczarowanie jest mniejsze, ponieważ już sam awans na mundial był dla tej reprezentacji dużym sukcesem. Mimo to oba zespoły będą chciały sięgnąć tego dnia po komplet punktów.

Ja uważam, że tego dnia bramkarz Senegalu nie zdoła zachować czystego konta. Mój typ: Irak strzeli gola – tak

Kacper STS 2.02 Irak strzeli gola – tak Zagraj!

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Senegal – Irak, ostatnie wyniki

Senegalczycy nie mogą być zadowoleni ze swojego występu na mundialu. Na inaugurację turnieju przegrali z Francją 1:3, a w drugim spotkaniu po zaciętej walce ulegli Norwegii 2:3. Dwie porażki sprawiły, że ich sytuacja w grupie stała się bardzo trudna, a mecz z Irakiem będzie dla nich ostatnią szansą na poprawienie nastrojów.

Irakijczycy również nie mają za sobą udanego początku turnieju. W pierwszym meczu musieli uznać wyższość Norwegii, przegrywając 1:4, a następnie nie znaleźli sposobu na reprezentację Francji, ulegając jej 0:3. Mimo niekorzystnych wyników sam udział w mundialu jest dla Iraku dużym osiągnięciem, a starcie z Senegalem będzie okazją do pozostawienia po sobie lepszego wrażenia.

Senegal – Irak, historia

Historia rywalizacji Senegalu z Irakiem dopiero napisze swój pierwszy rozdział. Obie reprezentacje nigdy wcześniej nie miały okazji zmierzyć się ze sobą, ani w meczu o punkty, ani w spotkaniu towarzyskim. Oznacza to, że piątkowy pojedynek będzie premierowym starciem tych drużyn na arenie międzynarodowej.

Senegal – Irak, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest reprezentacja Senegalu. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny z Afryki, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.22. W przypadku zwycięstwa Iraku natomiast sięga nawet 14.0.

Senegal Irak 1.24 6.50 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 czerwca 2026 15:01

Senegal – Irak, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Senegalu

remisem

wygraną Iraku wygraną Senegalu

remisem

wygraną Iraku 0 Votes

Senegal – Irak, przewidywane składy

Senegal: Mendy – Diatta, M. Sarr, Niakhate, Diouf – P. Gueye, I. Gueye – I. Sarr, Ndiaye, Mane – Jackson

Irak: Hassan – Tahsen, Ali, Hashem, Doski – Amy, Al Ammari, Sher, Jasim – Al Hamadi, Hussein

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Senegal – Irak, transmisja meczu

Spotkanie Senegal – Irak obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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