Górnik przechwytuje piłkarza Legii Warszawa. Hit w Ekstraklasie

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik wykorzystuje sytuację Urbańskiego

Kacper Urbański jest blisko przenosin do Górnika Zabrze. Według informacji podanych przez profil „FootballScout” na platformie X, pomocnik ma trafić do zespołu Michala Gasparika po rozstaniu z Legią Warszawa.

Wcześniej Tomasz Włodarczyk przekazał, że stołeczny klub prowadzi rozmowy w sprawie rozwiązania kontraktu z 21-latkiem. Urbański nie wywalczył sobie miejsca w podstawowym składzie u Marka Papszuna, a jego wysoka pensja miała skłonić Legię do zakończenia współpracy.

Dla Górnika byłaby to okazja do pozyskania reprezentanta Polski bez kwoty odstępnego. Portal Transfermarkt wycenia zawodnika na dwa miliony euro.

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Projekt Górnika miał przekonać pomocnika

Urbański miał także możliwość przejścia do Korony Kielce, ale wyżej ocenił kierunek zabrzański. Decydujące znaczenie miał mieć projekt sportowy Górnika oraz gra w europejskich pucharach.

Zabrzanie są bardzo aktywni w letnim oknie. Do drużyny trafili już m.in. Erik Prekop, Bruno Durdov, Ondrej Zmrzly, Michał Synoś, Patryk Warczak i Philipp Schulze, a z wypożyczenia w Lechu Poznań wrócił Taofeek Ismaheel.

Urbański wcześniej występował w Bolonii i Monzy. Teraz może dostać szansę odbudowy w klubie, który po udanym sezonie chce jeszcze mocniej zaznaczyć swoją pozycję w Ekstraklasie.