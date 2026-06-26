BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Kacper Urbański odchodzi z Legii. Kontrakt zostanie rozwiązany

Legia Warszawa ma za sobą bardzo słaby sezon, a większość transferów, jakie przeprowadzili przed rokiem, zupełnie im nie wyszła. Najdroższy piłkarz w historii klubu, czyli Mileta Rajović kompletnie zawiódł. Nie popisał się również Kacper Urbański, za którego Wojskowi zapłacili 700 tysięcy euro. Reprezentant Polski przychodził z Serie A do Ekstraklasy jako gwiazda, ale odbił się od polskiej ligi.

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Urbański miał problem, żeby wywalczyć miejsce w wyjściowym składzie. Co więcej, miał trudności nawet z regularną grą. W rozgrywkach ligowych wystąpił tylko 21 razy, zbierając łącznie 1036 minut. Do tego zagrał w 7 meczach pucharowych przez 391 minut.

W piątek rano serwis Meczyki.pl poinformował, że Legia chce rozwiązać kontrakt z reprezentantem Polski. Obecnie trwają rozmowy z otoczeniem Urbańskiego ws. obustronnego zakończenia współpracy. 21-latek nie poleci z drużyną na obóz w Niemczech. Powód rezygnacji z zawodnika jest prosty. Nie spełnił oczekiwań, a jego wynagrodzenie obciąża budżet. W zamian Marek Papszun ma otrzymać nowego pomocnika. Wcześniej plan Legii był taki, żeby sprzedać Urbańskiego, o czym pisał Goal.pl.

Zanim trafił z powrotem do Polski, przez cztery lata był związany z włoską ligą. Bologna sprowadziła go z Lechii Gdańsk. W barwach Rossoblu rozegrał łącznie 39 meczów, w których strzelił gola i zaliczył asystę. Rundę wiosenną sezonu 2024/2025 spędził w Monzie.