Szwecja postawiła na stabilność. Potter selekcjonerem na kolejne lata

Reprezentacja Szwecji może być rywalem reprezentacji Polski w finale baraży o awans na mistrzostwa świata. Tymczasem władze Szwedzkiej Federacji Piłkarskiej podjęły ważną decyzję.

fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter na dłużej selekcjonerem reprezentacji Szwecji

Reprezentacja Szwecji mierzy wysoko i aktualnie koncentruje się przede wszystkim na tym, aby w barażu o awans na mundial w Ameryce Północnej pokonać Ukrainę. Tymczasem biuro prasowe Szwedzkiej Federacji Piłkarskiej ogłosiło ważny komunikat.

„Graham Potter pozostanie selekcjonerem męskiej reprezentacji przez kolejne cztery lata, aż do Mistrzostw Świata w 2030 roku” – brzmi wiadomość opublikowana na stronie SvenskaFotboll.se.

Sam zainteresowany nie krył zadowolenia w związku z okazanym kredytem zaufania.

– To dla mnie wielki dzień i fantastyczna okazja, by zrobić coś ważnego w przyszłości. Świetnie się bawiłem po raz pierwszy jako selekcjoner reprezentacji Szwecji i świetnie się bawiłem w towarzystwie wszystkich. Szwecja to kraj piłkarski z bogatą historią, z drużynami, które dotarły do mistrzostw i tam rywalizowały, do których chcemy wrócić – mówił Potter.

50-latek objął stery nad Skandynawami w październiku minionego roku. Jak na razie Potter prowadził drużynę w dwóch spotkaniach. Szwedzi przegrali ze Szwajcarią (1:4) i zremisowali ze Słowenią (1:1). Zanim doświadczony trener przejął stery nad Alexandrem Isakiem i spółką, prowadził między innymi takie ekipy jak: West Ham United, Chelsea czy Brighton.

Jak na razie największym sukcesem Pottera jest wygranie Pucharu Szwecji z Ostersunds FK.