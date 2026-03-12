Haaland w Barcelonie? Kandydat na prezydenta zaskoczył swoją deklaracją

FC Barcelona niebawem zaliczy wybory z obsadą nowego prezydenta. Swoje konkretne działania zapowiedział Victor Font, który jest jednym z kandydatów do zastąpienia Joana Laporty.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Wybory w Barcelonie. Victor Font przedstawił swoją wizję przyszłości klubu

FC Barcelona rywalizuje w tym sezonie o najwyższe cele. Katalończycy liczą się nie tylko w grze o mistrzostwo La Liga, ale też o Puchar Króla czy triumf w Lidze Mistrzów. Tymczasem ostatnio ciekawą wypowiedzią podzielił się kandydat na nowego prezydenta Blaugrany. Odniósł się do tematu związanego z pozyskaniem napastnika reprezentacji Norwegii.

– Erling Haaland jest bez wątpienia jednym z najlepszych środkowych napastników na świecie – powiedział Font w programie „Que t’hi jugues” w Radiu Barcelona.

– W krótkiej perspektywie nie jest to realna opcja, ponieważ w zeszłym roku podpisał bardzo długi kontrakt. Jestem jednak przekonany, że takie 10-letnie umowy są trudne do zrealizowania. Wszystko jest możliwe. Musimy być przygotowani na ewentualność, że tak utalentowany zawodnik, mówiący, że lubi Hiszpanię i w zeszłym roku deklarował, że kocha Camp Nou, spróbuje zmienić klub – zaznaczył kandydat na nowego szefa Barcelony.

Kontrakt Haalanda i realia finansowe. Blaugrana musi poczekać na właściwy moment

– Chcemy podjąć krok, który zapewni nam ochronę i stworzy możliwości. Pracujemy nad tym i wierzę, że to możliwe. Nasza struktura sportowa pracuje nad rynkiem transferowym – powiedział Font.

– Z trenerem Hansim Flickiem będziemy mogli rozmawiać dopiero w poniedziałek. Niemniej w przypadku Haalanda jasne jest, że ani sytuacja finansowa, ani nasze plany sportowe nie pozwalają nam na szybkie rozwiązanie tego problemu w krótkim terminie. Jesteśmy jednak przekonani, że uda nam się zapewnić sobie priorytetową pozycję – przekonywał hiszpański przedsiębiorca.

– Mogę zagwarantować, że głosując za zmianą, głosujecie na alternatywę, która zrobi wszystko dobrze. Na coś, co uniemożliwi Realowi Madryt pozyskanie Haalanda, ale nam na to pozwoli. I to właśnie inspiruje kibiców Barcelony – podsumował Font.

W najbliższą niedzielę Katalończycy rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Barca w roli gospodarza zmierzy się z Sevillą. Mecz odbędzie się o godzinie 16:15.