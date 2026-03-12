Haaland w Barcelonie? Kandydat na prezydenta zaskoczył swoją deklaracją

15:41, 12. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Radio Barcelona

FC Barcelona niebawem zaliczy wybory z obsadą nowego prezydenta. Swoje konkretne działania zapowiedział Victor Font, który jest jednym z kandydatów do zastąpienia Joana Laporty.

Erling Haaland
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Wybory w Barcelonie. Victor Font przedstawił swoją wizję przyszłości klubu

FC Barcelona rywalizuje w tym sezonie o najwyższe cele. Katalończycy liczą się nie tylko w grze o mistrzostwo La Liga, ale też o Puchar Króla czy triumf w Lidze Mistrzów. Tymczasem ostatnio ciekawą wypowiedzią podzielił się kandydat na nowego prezydenta Blaugrany. Odniósł się do tematu związanego z pozyskaniem napastnika reprezentacji Norwegii.

– Erling Haaland jest bez wątpienia jednym z najlepszych środkowych napastników na świecie – powiedział Font w programie „Que t’hi jugues” w Radiu Barcelona.

– W krótkiej perspektywie nie jest to realna opcja, ponieważ w zeszłym roku podpisał bardzo długi kontrakt. Jestem jednak przekonany, że takie 10-letnie umowy są trudne do zrealizowania. Wszystko jest możliwe. Musimy być przygotowani na ewentualność, że tak utalentowany zawodnik, mówiący, że lubi Hiszpanię i w zeszłym roku deklarował, że kocha Camp Nou, spróbuje zmienić klub – zaznaczył kandydat na nowego szefa Barcelony.

Kontrakt Haalanda i realia finansowe. Blaugrana musi poczekać na właściwy moment

– Chcemy podjąć krok, który zapewni nam ochronę i stworzy możliwości. Pracujemy nad tym i wierzę, że to możliwe. Nasza struktura sportowa pracuje nad rynkiem transferowym – powiedział Font.

– Z trenerem Hansim Flickiem będziemy mogli rozmawiać dopiero w poniedziałek. Niemniej w przypadku Haalanda jasne jest, że ani sytuacja finansowa, ani nasze plany sportowe nie pozwalają nam na szybkie rozwiązanie tego problemu w krótkim terminie. Jesteśmy jednak przekonani, że uda nam się zapewnić sobie priorytetową pozycję – przekonywał hiszpański przedsiębiorca.

– Mogę zagwarantować, że głosując za zmianą, głosujecie na alternatywę, która zrobi wszystko dobrze. Na coś, co uniemożliwi Realowi Madryt pozyskanie Haalanda, ale nam na to pozwoli. I to właśnie inspiruje kibiców Barcelony – podsumował Font.

W najbliższą niedzielę Katalończycy rozegrają kolejne spotkanie ligowe. Barca w roli gospodarza zmierzy się z Sevillą. Mecz odbędzie się o godzinie 16:15.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź