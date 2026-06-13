Alisson powiedział to o Ancelottim. Takiego porównania nikt się nie spodziewał

Reprezentacja Brazylii przygotowuje się do meczu z Marokiem na MŚ 2026. Alisson zwrócił natomiast uwagę na ogromną presję, jaka ciąży na selekcjonerze Carlo Ancelottim.

fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Brazylia przed Marokiem. Jedno zdanie Alissona robi furorę

Reprezentacja Brazylii kontynuuje przygotowania do pierwszego meczu na Mistrzostwach Świata 2026, w którym zmierzy się z Marokiem. Spotkanie ma rozpocząć drogę Canarinhos w turnieju, w którym celują w końcowy triumf. Niemniej już na starcie uwagę przyciągają nie tylko kwestie sportowe, ale także wypowiedzi liderów zespołu.

Głos w sprawie atmosfery wokół kadry zabrał bramkarz Alisson, który odniósł się do roli selekcjonera Carlo Ancelottiego i presji towarzyszącej pracy z reprezentacją Brazylii. – Na stanowisku selekcjonera kadry prawdopodobnie odczuwa się większą presję niż na stanowisku prezydenta kraju – powiedział doświadczony bramkarz cytowany przez AP News, podkreślając skalę oczekiwań, jakie towarzyszą prowadzeniu jednej z najbardziej utytułowanych reprezentacji na świecie.

Alisson jednocześnie wprost sugeruje, jak dużą wagę przywiązuje się w Brazylii do wyników drużyny narodowej. Selekcjoner, który odpowiada za wyniki Canarinhos, znajduje się pod stałą obserwacją mediów, kibiców oraz całego środowiska piłkarskiego, a każde potknięcie może wywołać szeroką debatę publiczną.

Mecz z Marokiem będzie pierwszym poważnym testem dla nowego projektu reprezentacji Brazylii. Rywale z Afryki w ostatnich latach udowodnili, że potrafią rywalizować z najmocniejszymi, co dodatkowo podnosi rangę inauguracyjnego spotkania w grupie.