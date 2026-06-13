Ancelotti postawił na niego mimo kontrowersji. Ronaldo zabrał głos

Carlo Ancelotti otrzymał mocne wsparcie przed startem MŚ 2026. Luis Nazario de Lima Ronaldo uważa, że powołanie Neymara było dobrą decyzją mimo problemów zdrowotnych napastnika.

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Ronaldo stanął po stronie Ancelottiego. Chodzi o kluczowy wybór na MŚ

Carlo Ancelotti może liczyć na poparcie jednej z największych legend brazylijskiego futbolu. Były napastnik reprezentacji Brazylii i dwukrotny mistrz świata Luis Nazario de Lima Ronaldo publicznie stanął w obronie decyzji selekcjonera dotyczącej powołania Neymara do kadry na Mistrzostwa Świata 2026.

W ostatnich tygodniach wokół obecności 34-letniego napastnika w reprezentacji pojawiało się wiele pytań. Powodem były przede wszystkim problemy zdrowotne zawodnika. Piłkarz wciąż wraca do pełnej dyspozycji po kontuzji. Tymczasem Ancelotti zdecydował się uwzględnić napastnika Santosu w kadrze na mundial, a Ronaldo pozytywnie ocenił ten wybór.

– Myślę, że Carlo Ancelotti dokonał doskonałego wyboru. Neymar może zrobić różnicę w kluczowym momencie dzięki ciekawemu występowi. Neymar ma ten dar, ten geniusz, bez którego nie moglibyśmy się obejść. To zawodnik, który potrafi zmienić bieg meczu w zaledwie 20 minut – powiedział były zawodnik cytowany przez ESPN.

Słowa wypowiedziane przez Ronaldo pokazują, jak wysoko wciąż oceniany jest wpływ 128-krotnego reprezentanta kraju na grę Canarinhos. Mimo że Neymar nie jest jeszcze gotowy do regularnych występów od pierwszej minuty.

Sam Ancelotti wcześniej poinformował, że Neymar nie będzie dostępny na inauguracyjne spotkanie Brazylii z Marokiem, które odbędzie się 14 czerwca. Włoski szkoleniowiec podkreślił, że zawodnik nadal przechodzi proces rehabilitacji i sztab medyczny nie zamierza ryzykować jego zdrowia już na początku mistrzostw.