Ancelotti zaskoczył przed meczem Brazylii. „Strach ratuje życie”

Reprezentacja Brazylii meczem z Marokiem zacznie MŚ 2026. Carlo Ancelotti w nietypowy, filozoficzny sposób opisał rolę strachu w futbolu i życiu przed spotkaniem.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti mówił o lwie i kocie. Mocne słowa przed startem mundialu

Reprezentacja Brazylii rozpoczyna rywalizację na Mistrzostwach Świata 2026 od meczu z Marokiem w ramach fazy zasadniczej w grupie C. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 14 czerwca o godzinie 00:00 czasu polskiego i będzie pierwszym sprawdzianem Canarinhos w turnieju, który ma zweryfikować ich mistrzowskie aspiracje.

Przed inauguracyjnym starciem głos zabrał Carlo Ancelotti. Wypowiedź włoskiego trenera przyciągnęła uwagę nie tyle wątkami taktycznymi, co filozoficznym podejściem do emocji towarzyszących rywalizacji na najwyższym poziomie. – Strach jest nieodłączną częścią życia. Jeśli się nie boisz i spotykasz lwa, wydaje ci się, że to tylko kot. Strach jest fundamentalny. Ratuje życie – mówił Ancelotti cytowany przez internetowe wydanie dziennika „AS”.

Selekcjoner reprezentacji Brazylii zaznaczył jednocześnie, że przed tak ważnym turniejem naturalne jest odczuwanie napięcia i odpowiedzialności.

– W takich chwilach zawsze czujesz niepokój. Chcesz, żeby twoja drużyna grała jak najlepiej. Z natury jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Myślę, że drużyna jest dobrze przygotowana do meczu i całego turnieju – podkreślił Ancelotti.

Grupowymi rywalami Brazylii i Maroka są także Haiti oraz Szkocja. Układ grupy zapowiada wymagającą walkę o awans, a każdy punkt może mieć kluczowe znaczenie w końcowym rozrachunku. Canarinhos przystępują do turnieju z dużymi ambicjami, ale też świadomością presji, jaka towarzyszy faworytom mundialu.