Koeman oraz Moriyasu odkryli karty. Składy na mecz Holandia – Japonia

Starcie pomiędzy Holandią a Japonią zapowiada się jako jeden z najciekawszych meczów fazy grupowej MŚ 2026. Właśnie poznaliśmy podstawowe składy na to spotkanie.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Tak zagrają Holendrzy i Japończycy w hicie mundialu

Mistrzostwa świata 2026 rozkręciły się już na dobre, a w niedzielny późny wieczór rywalizację rozpocznie grupa F. O godzinie 22:00 czasu polskiego na murawę AT&T Stadium w Arlington wybiegną reprezentacje Holandii i Japonii. Obie drużyny zaliczane są do głównych kandydatów do awansu do fazy pucharowej, choć o czołowe miejsca w grupie powalczą również Szwecja oraz Tunezja. Tuż przed pierwszym gwizdkiem selekcjonerzy Ronald Koeman i Hajime Moriyasu odkryli karty, ogłaszając podstawowe składy na inauguracyjne spotkanie tych zespołów na mundialu.

W drużynie Oranje nie zabrakło największych gwiazd. Od początku zobaczymy między innymi Virgila van Dijka, Frenkiego de Jonga oraz Cody’ego Gakpo. Sporym zaskoczeniem może być natomiast obecność Memphisa Depaya na ławce rezerwowych. W ekipie z Kraju Kwitnącej Wiśni również obejrzymy uznane nazwiska. Hajime Moriyasu postawił chociażby na Hirokiego Ito, Daichiego Kamadę i Takefusę Kubo, którzy mają poprowadzić zespół Niebieskich Samurajów do korzystnego wyniku w starciu z faworyzowanym rywalem.

Premierowy gwizdek w meczu Holandia – Japonia wybrzmi o godzinie 22:00. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport, a także za pośrednictwem platformy streamingowej tvpsport.pl. Areną zmagań będzie AT&T Stadium w Arlington, czyli jeden z najbardziej imponujących obiektów tegorocznego mundialu. Zawody poprowadzi amerykański arbiter Ismail Elfath.

Wyjściowe jedenastki na spotkanie Holandii z Japonią

Holandia: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, De Jong, Reijnders – Gakpo, Malen, Summerville

Japonia: Suzuki – Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito – Doan, Kamada, Sano, Nakamura – Takefusa Kubo, Daizen Maeda – Ayase Ueda