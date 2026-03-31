De Bruyne przerwał milczenie. Jasny sygnał dla kibiców

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne o swojej karierze reprezentacyjnej

Kevin De Bruyne to ofensywny pomocnik, broniący obecnie barw SSC Napoli. Zawodnik ostatnio podzielił się swoimi przemyśleniami nie tylko w sprawie formy sportowej, ale też przyszłych występów w drużynie narodowej.

– Stopniowo wracam do formy i spędziłem już na boisku więcej czasu, niż początkowo zakładałem. Trenuję z drużyną od około czterech tygodni i czuję się dobrze. Nie sądzę, żebym był w stanie rozegrać dwa pełne, 90-minutowe mecze na tym obozie treningowym, ale to nie jest konieczne – przekazał De Bruyne cytowany przez Tribal Football.

– Nie planuję odchodzić na emeryturę po mundialu. Dopóki będę czuł się dobrze, będę grał dalej – zaznaczył Belg.

34-latek to 116-krotny reprezentant Belgii, który w drużynie narodowej strzelił 36 goli. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na 10 milionów euro.

W tej kampanii De Bruyne wystąpił jak na razie w 14 meczach. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył także dwie asysty. Na boisku spędził ponad 900 minut. Tymczasem okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz będzie miał już po przerwie na mecze kadry.

W ramach 31. kolejki ligi włoskiej Napoli zagra w roli gospodarza z AC Milan. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 20:45. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz trzeci w tym sezonie. We wrześniu minionego roku w Serie A lepsi byli Rossoneri (2:1). Z kolei w grudniu, w Pucharze Włoch, górą byli Partenopei (2:0).