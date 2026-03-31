Wyścig o goleadora trwa. Dwa kluby Premier League już w grze

Luis Suarez to jeden z graczy, który ostatnio budzi duże zainteresowanie na rynku. Ciekawe wieści na temat zawodnika Sportingu CP przekazał serwis Correio da Manha.

Liverpool i Newcastle zainteresowane zawodnikiem Sportingu

Luis Suarez to zawodnik, który latem minionego roku trafił z UD Almería do Sportingu. Portugalska ekipa wyłożyła na transakcję blisko 23 miliony euro. Tymczasem niewykluczone, że wkrótce zawodnik znów zmieni pracodawcę. Ciekawe informacje ujawnił portal Correio da Manha.

Źródło podaje, że 10-krotnym reprezentantem Kolumbii zainteresował się Liverpool, szukający wzmocnień w związku z tym, że po sezonie z klubem pożegna się Mohamed Salah. Luis Suarez nie wyklucza rozstania z dotychczasowym pracodawcą, ale nie jest przesądzone, że trafi na Anfield Road.

Chęć pozyskania 28-latka ma nie tylko Liverpool, ale również Newcastle United. Tym samym możliwy jest ciekawy wyścig o piłkarza w trakcie letniego okna transferowego. Jego rynkowa wartość wynosi 28 milionów euro. Środkowy napastnik w przypadku przeprowadzki do jednej z angielskich ekip mógłby jednocześnie wrócić na Wyspy Brytyjskie. W przeszłości zawodnik reprezentował barwy Watfordu.

Luis Suarez w tym sezonie wystąpił jak na razie w 42 spotkaniach. Zdobył w nich 33 bramki i zaliczył także siedem asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu Kolumbijczyk może mieć po reprezentacyjnej przerwie. Sporting zmierzy się wówczas w ramach 28. kolejki ligi portugalskiej z Santa Clara. Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 21:30.