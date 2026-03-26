Z kim zagra Polska w finale baraży, jeśli awansuje?

Reprezentacja Polski w czwartek zmierzy się w półfinale baraży o awans na mundial z Albanią. Jednocześnie tego samego dnia może wyłonić się rywal Biało-czerwonych w finale.

fot. Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Polska o krok od finału. Możliwy scenariusz już się rysuje

Reprezentacja Polski ma ambitny plan, aby awansować na MŚ 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Krok w tym kierunku Biało-czerwoni mogą wykonać na PGE Narodowym, mierząc się z Albanią. Reprezentacja Polski przystąpi do tego starcia w roli faworyta.

Jeśli ekipa prowadzona przez Jana Urbana wygra, to zmierzy się w finale baraży o mundial z lepszym z pary Ukraina – Szwecja. Spotkanie z udziałem obu zespołów odbędzie się na Estadi Ciutat de Valencia w Walencji. Mecz rozpocznie się również o godzinie 20:45.

Ukraińcy do swojej batalii podejdą osłabieni brakiem kilku zawodników. Poza grą są między innymi tacy gracze jak: Artem Dowbyk, Rusłan Malinowski czy Ołeksandr Zinczenko. Z kolei w szeregach Skandynawów nie będą mogli wystąpić przede wszystkim Dejan Kulusevski oraz Alexander Isak.

Kluczowe dla losów awansu do zbliżających się mistrzostw świata spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 20:45. Jeśli reprezentacji Polski przyjdzie zagrać z Ukrainą, to mecz odbędzie się w Walencji. Jeśli natomiast Biało-czerwoni będą musieli zmierzyć się ze Szwedami, to potyczka rozegrana zostanie w Solnie.

Mundial w Ameryce Północnej będzie jednocześnie 23. tego typu turniejem w historii. Mistrzostwa świata zaczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Obrońcą tytułu jest reprezentacja Argentyny, która w Katarze wygrała trofeum po raz trzeci w historii, pokonując w finale Francję w konkursie rzutów karnych 4:2. W normalnym czasie gry i po dogrywce padł wynik 3:3.