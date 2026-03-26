Kto skomentuje mecz Polska – Albania?

Reprezentacja Polski w czwartek rozegra pierwszy baraż o awans na MŚ 2026. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP. Tymczasem prezentujemy, kto skomentuje to starcie.

Polska wraca do walki o mundial. Ważne informacje dla kibiców

Reprezentacja Polski wciąż ma szanse na to, aby za kilka miesięcy zagrać na mundialu. Aby tak się stało, musi jednak poradzić sobie z Albanią, a później z lepszym z pary Ukraina – Szwecja. Rywalizację z udziałem Biało-Czerwonych będzie można obejrzeć na antenach TVP. Spotkanie będzie emitowane na TVP 1 oraz na TVP Sport. Ponadto dostęp do meczu zapewnią strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

Studio przedmeczowe rozpocznie się już o godzinie 18:30 w TVP Sport. Z kolei w TVP 1 będzie dostępne od godziny 20:25. Prowadzącą będzie Paulina Chylewska.

Sprawozdawcami starcia na PGE Narodowym będą natomiast Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski. Spotkanie z udziałem Polaków i Albańczyków rozpocznie się o godzinie 20:45.

W czwartkowy wieczór Jan Urban poprowadzi polską drużynę po raz siódmy. Jak na razie może pochwalić się bilansem 2,33 punktu na mecz. To efekt czterech zwycięstw i dwóch remisów. W pokonanym polu Polska zostawiła Finlandię (3:1), Nową Zelandię (1:0), Litwę (2:0) czy Maltę (3:2). Z kolei w starciach z Holandią dwukrotnie zremisowała (1:1 i 1:1).

Aktualny selekcjoner polskiej ekipy przejął stery nad reprezentacją w lipcu minionego roku. Urban zastąpił na stanowisku Michała Probierza, który dla porównania w 21 meczach miał bilans punktowy na poziomie 1,62 punktu na mecz. Pod wodzą byłego selekcjonera Biało-czerwoni zaliczyli spadek w Lidze Narodów UEFA, a także doznali bolesnej porażki z Finlandią, która mocno skomplikowała sytuację reprezentacji Polski w eliminacjach do MŚ 2026.