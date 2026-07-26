Raków znów zaskoczony przez Wisłę. To już czarna seria

16:45, 26. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To trzecia porażka z rzędu Medalików w starciu z Nafciarzami.

Fran Tudor
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Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Fran Tudor

Trzecie z rzędu zwycięstwo Wisły Płock z Rakowem

Raków Częstochowa przegrał oba mecze w poprzednim sezonie z Wisłą Płock. Niedzielne spotkanie było zatem dogodną okazją, by zrewanżować się Nafciarzom za niepowodzenia z poprzedniej kampanii. Medaliki w czwartek pewnie ograły Vallettę w eliminacjach Ligi Konferencji, zatem ze spokojem mogli skupić się na ligowym starciu.

Mecz 1.kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy Rakowem a Wisłą był bardzo ciekawym widowiskiem. Pierwsza odsłona była otwarta i oglądaliśmy sytuacje bramkowe z obu stron. Gospodarze w swojej grze wydawali się bardziej konkretni, ale to nieoczekiwanie Nafciarze wyszli na prowadzenie po dobrze rozegranym rzucie z autu. Futbolówkę do bramki skierował Flis.

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Tuż po zmianie stron Wisła zaskoczyła Raków po raz drugi. Jednak tym razem fatalnie zachował się bramkarz Medalików 17-letni Wiktor Żołneczko, który w prostej sytuacji wypuścił piłkę z rąk, a Rogelj bez problemu zdobył kolejną bramkę.

Ten wynik zdeterminował pozostałą część meczu. Wisła oddała inicjatywę i czekała na ruch Rakowa, który z każdą minutą dominował coraz bardziej. W 68. minucie rzut karny wykorzystał Makuch i dał jeszcze nadzieję gospodarzom na odwrócenie losów tego meczu. Jak się okazało, to było wszystko na co była stać gospodarzy podczas niedzielnego popołudnia.

Raków tym samym przegrał trzeci mecz z rzędu z Wisłą Płock.

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