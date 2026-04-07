Pep Guardiola przyznał nie tak dawno, że widzi siebie jako selekcjonera. Jak się okazuje, lada moment po trenera może zgłosić się kadra. Hiszpan jest łączony z reprezentacją Włoch - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Reprezentacja Włoch może zatrudnić Pepa Guardiolę

Pep Guardiola od prawie 10 lat zasiada na ławce trenerskiej Manchesteru City. Hiszpański szkoleniowiec wraz z angielskim klubem sięgał po największe trofea. Pojawia się jednak coraz więcej doniesień, że po sezonie może dojść do zakończenia współpracy. Ostatnio nawet szkoleniowiec przekazał, że myśli o podjęciu pracy w reprezentacji.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z Pepem Guardiolą przekazuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”. Otóż pojawiła się chętna kadra na nawiązanie współpracy z trenerem Manchesteru City. Hiszpański szkoleniowiec znalazł się w kręgu zainteresowań reprezentacji Włoch. Italia po kolejnym braku awansu do Mistrzostw Świata zaczęła rozglądać się za trenerem o uznanym nazwisku.

Reprezentacja Włoch zakończyła już współpracę z Gennaro Gattuso i jego sztabem. Mistrzowie Europy z 2020 roku planują przejść ogromną rewolucję. Tego domagają się przede wszystkim kibice, którzy od 12 lat nie widzieli swojej drużyny na mundialu. Zatrudnienie Pepa Guardioli przez Italię jednak byłoby ogromnym zaskoczeniem.

Nie tak dawno Pep Guardiola dorzucił kolejne trofeum do swojego dorobku. Hiszpański szkoleniowiec wraz z Manchesterem City okazali się lepsi od Arsenalu w Pucharze Ligi Angielskiej.