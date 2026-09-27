Serbia – Holandia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (27.09.2026)

Serbia – Holandia: gdzie oglądać?
Reprezentacja Serbii była bardzo blisko zwycięstwa w pierwszym meczu Ligi Narodów. Do 74. minuty prowadzili z Grecją różnicą jednego gola, lecz ostatni kwadrans należał do rywali, którzy za sprawą trafień Tzolisa i Douvikasa zgarnęli komplet punktów, wygrywając (2:1).
Z kolei Holandia rzutem na taśmę wyrwała cenny punkt w starciu z reprezentacją Niemiec. O remisie przesądził gol Cody’ego Gakpo po błędzie na połowie boiska, jaki popełnił Serge Gnabry. Warto dodać, że był to debiut Xaviego w roli selekcjonera Oranje.
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Serbia – Holandia: transmisja TV
Mecz Serbia – Holandia rozpocznie się o godzinie 18:00 w niedzielę, 27 września 2026 roku. Transmisja będzie dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale Polsat Sport 2.
Serbia – Holandia: transmisja online
Mecz Serbia – Holandia, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.
Transmisja meczu Serbia – Holandia będzie dostępna w TV na kanale Polsat Sport 2, a także w internecie w usłudze Polsat Box Go.
Mecz Serbia – Holandia odbędzie się w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 18:00.
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