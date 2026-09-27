Serbia – Holandia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (27.09.2026)

Reprezentacja Holandii po remisie z Niemcami zmierzy się na wyjeździe z Serbią. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 18:00 Sprawdź, gdzie oglądać mecz Serbia - Holandia.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Serbia – Holandia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Serbii była bardzo blisko zwycięstwa w pierwszym meczu Ligi Narodów. Do 74. minuty prowadzili z Grecją różnicą jednego gola, lecz ostatni kwadrans należał do rywali, którzy za sprawą trafień Tzolisa i Douvikasa zgarnęli komplet punktów, wygrywając (2:1).

Z kolei Holandia rzutem na taśmę wyrwała cenny punkt w starciu z reprezentacją Niemiec. O remisie przesądził gol Cody’ego Gakpo po błędzie na połowie boiska, jaki popełnił Serge Gnabry. Warto dodać, że był to debiut Xaviego w roli selekcjonera Oranje.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Serbia – Holandia: transmisja TV

Mecz Serbia – Holandia rozpocznie się o godzinie 18:00 w niedzielę, 27 września 2026 roku. Transmisja będzie dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale Polsat Sport 2.

Serbia – Holandia: transmisja online

Mecz Serbia – Holandia, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Serbia – Holandia? Transmisja meczu Serbia – Holandia będzie dostępna w TV na kanale Polsat Sport 2, a także w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Serbia – Holandia? Mecz Serbia – Holandia odbędzie się w niedzielę, 27 września 2026 roku o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie