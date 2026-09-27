Haaland już straszy Europę. Teraz naprzeciw niego stanie Ronaldo

Norwegia - Portugalia to bez wątpienia jedno z najciekawszych spotkań drugiej kolejki Ligi Narodów. Obie reprezentacje rozpoczęły zmagania od zwycięstw, a dodatkowego smaczku dodaje starcie Erlinga Haalanda z Cristiano Ronaldo.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland kontra Ronaldo. Oslo czeka na wielkie widowisko

Norwegia przystępuje do niedzielnego spotkania po niezwykle efektownym początku zmagań. Drużyna Stale Solbakkena pokonała Danię (3:2), a bohaterem spotkania został Erling Haaland, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Napastnik Manchesteru City po raz kolejny potwierdził, że jest ważną postacią norweskiej ofensywy. Jego reprezentacyjny dorobek to 64 gole w 56 występach, co doskonale pokazuje skalę zagrożenia, z którym będzie musiała zmierzyć się portugalska defensywa.

Norwegowie mają również za sobą bardzo udane mistrzostwa świata. Po raz pierwszy w historii dotarli do ćwierćfinału mundialu, gdzie zatrzymała ich dopiero Anglia, wygrywając różnicą jednego trafienia (2:1). Teraz zespół Solbakkena chce potwierdzić, że nie był to jedynie jednorazowy wyskok. Awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów sprawił, że gospodarze otrzymali możliwość regularnej rywalizacji z europejską czołówką, a spotkanie z Portugalią będzie jednym z najpoważniejszych testów w całej fazie grupowej.

Portugalia rozpoczyna nową erę

Portugalczycy również mają na koncie trzy punkty. Chociaż ich pierwsze spotkanie wyglądało zupełnie inaczej. Aktualni triumfatorzy Ligi Narodów pokonali Walię (1:0) po bramce Joao Felixa. Wynik nie był szczególnie okazały, ale pozwolił rozpocząć rywalizację od zwycięstwa i znaleźć się w czołówce grupy. Teraz poprzeczka zostanie zawieszona zdecydowanie wyżej, ponieważ Norwegowie dysponują ofensywą, która potrafi wykorzystać nawet niewielki błąd przeciwnika.

Dla reprezentacji Portugalii jest to jednocześnie początek nowego etapu. Jorge Jesus zastąpił Roberto Martíneza i otrzymał zadanie prowadzenia reprezentacji w kolejnym cyklu. Portugalia pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych zespołów w historii Ligi Narodów. Triumfowała w tych rozgrywkach już dwukrotnie, a w poprzedniej edycji pokonała Hiszpanię w finale po konkursie rzutów karnych. Na mundialu 2026 nie spełniła jednak oczekiwań, odpadając już w 1/8 finału po porażce z późniejszymi mistrzami świata.

Nowe rozdanie, ale Ronaldo nadal na posterunku

W centrum uwagi ponownie znajdzie się Cristiano Ronaldo. 41-letni kapitan reprezentacji Portugalii nie zdołał wpisać się na listę strzelców w spotkaniu z Walią, ale wszystko wskazuje na to, że Jorge Jesus nadal zamierza korzystać z jego doświadczenia. Portugalczyk pozostaje jednym z najważniejszych elementów ofensywy zespołu i będzie miał kolejną okazję, aby powiększyć imponujący dorobek 145 bramek w reprezentacji. Jego rywalizacja z Haalandem będzie jednym z głównych tematów przed pierwszym gwizdkiem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Różnica pokoleniowa między oboma napastnikami nie zmienia faktu, że obaj pełnią podobnie istotną rolę w swoich zespołach. Haaland jest symbolem nowej generacji norweskiej piłki i znajduje się w znakomitej dyspozycji strzeleckiej, natomiast Ronaldo nadal odpowiada za dużą część potencjału ofensywnego Portugalii. Wsparciem dla kapitana powinni być między innymi Bruno Fernandes, Vitinha oraz Joao Felix. Portugalczycy będą musieli jednak znaleźć sposób na ograniczenie podań kierowanych w stronę Haalanda, który przeciwko Danii po raz kolejny udowodnił swoją skuteczność.

Norwegia z problemem, Portugalia może zmienić pomoc

Gospodarze nie przystąpią do spotkania w pełnym składzie. Stale Solbakken nie będzie mógł skorzystać z Davida Wolfe’a, który obejrzał czerwoną kartkę w drugiej połowie spotkania z Danią i musi pauzować. To wymusza zmianę w defensywie Norwegów. Jednocześnie szkoleniowiec ma kilka decyzji do podjęcia w ofensywie. Oscar Bobb zaprezentował się na tyle dobrze, że powinien zachować miejsce w podstawowym składzie. Niemniej o miejsce w wyjściowej jedenastce walczy także Andreas Schjelderup.

Kto wygra mecz Norwegia – Portugalia? Norwegia

Portugalia

Będzie remis Norwegia

Portugalia

Będzie remis 0 Votes

W reprezentacji Portugalii najważniejsza korekta może nastąpić w drugiej linii. Jorge Jesus ma rozważać wprowadzenie Joao Nevesa w miejsce Rubena Nevesa. W bramce powinien ponownie wystąpić Diogo Costa, a Joao Cancelo ma zachować miejsce na prawej stronie defensywy. Renato Veiga przewidywany jest natomiast do gry w środku obrony. W ataku najważniejszą niewiadomą przed spotkaniem pozostaje właśnie pozycja Cristiano Ronaldo, ale najnowsze doniesienia wskazują, że 41-latek ma rozpocząć mecz od pierwszej minuty.

Gwiazdy na pierwszym planie

Wszystko wskazuje na to, że Norwegia pozostanie przy ustawieniu pozwalającym maksymalnie wykorzystać możliwości Haalanda. Obok napastnika Manchesteru City może znaleźć się Alexander Sorloth, a za ich plecami operować będzie Martin Odegaard. Pomocnik Arsenalu ma odpowiadać za kreowanie sytuacji i dostarczanie piłek do najbardziej wysuniętych zawodników. Po drugiej stronie Jorge Jesus powinien ponownie zaufać Cristiano Ronaldo, którego wspierać będą Joao Felix, Bruno Fernandes i Pedro Neto. Aktualne przewidywania również wskazują na Jooo Nevesa oraz Vitinhę jako duet odpowiedzialny za środek pola Portugalii.

Przewidywane składy:

Norwegia: Nyland – Aursnes, Lysaker Heggem, Ajer – Ryerson, Berg, Berge, Odegaard – Nusa, Bobb, Haaland

Portugalia: Diogo Costa – Mendes, Veiga, Dias, Cancelo – Neves – Francisco Conceicao, Vitinha, Neto – Cristiano Ronaldo, Joa Felix.