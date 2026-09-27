Złe wieści dla Liverpoolu. Alexander Isak wraca z kadry

Alexander Isak wraca z reprezentacji Szwecji do Liverpoolu z powodu drobnej kontuzji. Klub poinformował, że napastnik opuści zgrupowanie i przejdzie badania w Anglii.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Alexander Isak z urazem

Alexander Isak nie dokończy trwającego zgrupowania reprezentacji Szwecji. Napastnik Liverpoolu doznał urazu, który wyklucza go z pozostałych spotkań kadry podczas obecnej przerwy reprezentacyjnej. Szwedzi będą musieli radzić sobie bez jednego ze swoich najważniejszych zawodników.

Klub z Anfield zdecydował, że zawodnik powinien wrócić do klubu, gdzie jego stan zostanie dokładnie oceniony przez sztab medyczny. Isak przejdzie badania w AXA Training Centre, a następnie rozpocznie pracę nad powrotem do pełnej sprawności pod okiem specjalistów.

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Początkowo nic nie wskazywało na to, że 27-latek przedwcześnie opuści zgrupowanie reprezentacji. Szwedzki napastnik miał pozostać z drużyną do końca październikowego zgrupowania. Niewielki uraz zmienił jednak te plany i sprawił, że jego dalsza rehabilitacja będzie już prowadzona w Liverpoolu.

Dla angielskiej ekipy najważniejsze będzie teraz ustalenie, jak poważny jest problem Isaka. Klub nie przekazał szczegółowych informacji dotyczących charakteru urazu ani przewidywanego czasu absencji. Liverpool do rywalizacji ligowej wróci 11 października, gdy na Anfield zmierzy się z Manchesterem City. To właśnie przed tym spotkaniem sytuacja Szweda powinna stać się znacznie bardziej klarowna.

63-krotny reprezentant Szwecji w tej kampanii wystąpił w siedmiu meczach, notując w nich cztery trafienia. Isak ma też na swoim koncie jedną asystę.