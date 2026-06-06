„Gdybym decydował, byłby moim selekcjonerem”. On powinien przejąć reprezentację Włoch

16:46, 6. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  fcinternews.it

Reprezentacja Włoch nie wybrała jeszcze nowego selekcjonera. Poszukiwania wciąż trwają. Fabio Capello, cytowany przez serwis fcinternews.it ujawnił, że on wybrałby Antonio Conte.

Reprezentacja Włoch
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ANP / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Włoch

Capello wybrałby Antonio Conte na selekcjonera reprezentacji Włoch

Reprezentacja Włoch w marcu podczas baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026 przeżyła prawdziwy dramat. Choć w półfinale bez większych problemów pokonali Irlandię Północną, to w decydującym meczu przegrali z Bośnią i Hercegowiną w rzutach karnych. W efekcie zabraknie ich na trzecim z rzędu mundialu. Ostatni raz awans na turniej uzyskali w 2014 roku, gdy odpadli w fazie grupowej.

Brak awansu skutkował nie tylko zmianą selekcjonera, ale także prezesa włoskiej federacji. Na ten moment następca Gennaro Gattuso nie jest jeszcze znany. Natomiast media wymieniają dużą liczbę kandydatów. W tym gronie jest m.in. Pep Guardiola.

Fabio Capello podczas wydarzenia Milano Football Week został zapytany o to, kogo wybrałby na kolejnego selekcjonera reprezentacji Włoch. Jego wybór padł na trenera, który pracował z kadrą w latach 2014-2016. Gdybym to ja miał decydować, moim selekcjonerem byłby Antonio Conte – powiedział Fabio Capello.

Antonio Conte ostatnio rozstał się z Napoli po dwóch latach pracy. W tym czasie sięgnął po mistrzostwo Włoch. Po pierwszej przygodzie z reprezentacją pracował jeszcze w Chelsea, Interze oraz Tottenhamie. Jako selekcjoner Squadra Azzurra dotarł do ćwierćfinału Mistrzostw Europy 2016. Prowadził drużynę narodową w 25 meczach, a jego bilans to 14 zwycięstw, 6 remisów i 5 porażek.

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