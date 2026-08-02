Juventus finalizuje transfer napastnika. Pozostały testy medyczne

13:17, 2. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport Italia

Juventus ściągnie Randala Kolo Muaniego z PSG. Portal "Sky Sport Italia" poinformował, iż napastnik przejdzie tedy medyczne.

Luciano Spalletti
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Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Randal Kolo Muani blisko transferu do Juventusu

Juventus dopina transfer Randal Kolo Muaniego. Francuski napastnik został zauważony w Turynie, gdzie przechodzi ostatnie formalności przed podpisaniem kontraktu. Wszystko wskazuje na to, że tym razem przeniesie się do Starej Damy na zasadzie transferu definitywnego z Paris Saint-Germain.

Według informacji napływających z Włoch, Stara Dama osiągnęła pełne porozumienie z PSG w sprawie transferu 27-letniego snajpera. Włosi zapłacą za Kolo Muaniego 38 milionów euro kwoty podstawowej oraz 12 milionów euro w formie bonusów. Francuz podpisze umową obowiązują do czerwca 2031 roku.

Negocjacje pomiędzy klubami trwały od kilku tygodni. Juventus od początku letniego okna transferowego traktował Kolo Muaniego jako jeden z głównych celów i konsekwentnie pracował nad jego ponownym sprowadzeniem do Turynu. W drugiej części sezonu 2024/2025 występował w barwach włoskiego klubu na zasadzie wypożyczenia.

Luciano Spalletti szukał napastnika, który zagwarantuje bramki, ale również będzie potrafił odnaleźć się w różnych systemach gry. W ubiegłej kampanii Kolo Muani był wypożyczony do Tottenhamu Hotspur. Mocno rozczarował w londyńskim zespole, zdobywając zaledwie jedną bramkę w 30 meczach Premier League. Warto dodać, iż podczas swojego pierwszego pobytu w Turynie umieścił piłkę w siatce rywali 10 razy.

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