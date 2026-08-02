Barcelona rozważa transfer za 10 mln euro. Ma za sobą dobry mundial

Barcelona początkowo tego nie planowała, ale nie wyklucza awaryjnego transferu w miejsce kontuzjowanego Frenkiego de Jonga. Okazja jest spora, bowiem w promocji dostępny jest Azzedine Ounahi - twierdzi "Mundo Deportivo".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona szykuje awaryjny transfer. Promocja

Barcelona pierwotnie nie planowała transferu w miejsce kontuzjowanego Frenkiego de Jonga, ale może się to jeszcze zmienić. Przypomnijmy, że Holender nabawił się problemów zdrowotnych jeszcze podczas mistrzostw świata, a do Katalonii wrócił z poważnym urazem. Badania wykazały zerwanie wiązadła pobocznego w prawym kolanie – ma kontynuować leczenie zachowawcze, a wstępnie jego absencja wyniesie kilka tygodni. Istnieje także wariant pesymistyczny, który zakłada operacją, a wówczas do gry wróci najprawdopodobniej dopiero w 2027 roku.

Mimo niedyspozycji de Jonga, Hansi Flick miał uważać sytuację kadrową w środku pola za wystarczająco dobrą. Ma do dyspozycji między innymi Pedriego, Gaviego, Marca Bernala, Marca Casado czy Fermina Lopeza. W drugiej linii mogą też wystąpić Andreas Christensen oraz Eric Garcia. Wygląda jednak na to, że w klubie jeszcze raz przyjrzano się tym nazwiskom i uznano, że transfer faktycznie się przyda. Z Barceloną łączony jest Azzedine Ounahi, mający za sobą niezły mundial.

Choć zawodnik Girony cieszy się dużym zainteresowaniem, Barcelona z pewnością byłaby dla niego pierwszym wyborem. Przekonanie go do transferu to nie problem, zaś klub może go sprzedać nawet za 10 milionów euro. To kwota, która jest uznawana za wyjątkową promocję.

Na dzisiaj Barcelona nie podjęła jeszcze decyzji, czy faktycznie zgłosić się po Ounahiego. Jej budżet nie jest z gumy, a warto pamiętać, że ma większe potrzeby – wciąż nie sprowadziła następcy Roberta Lewandowskiego.