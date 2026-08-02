Legia Warszawa – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.08.2026)

Legia Warszawa zmierzy się z Zagłębiem Lubin przy Łazienkowskiej w 2. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (2 sierpnia) o godz. 14:45. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz.

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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia – Zagłębie: gdzie oglądać?

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin to starcie w ramach drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze Wojskowych na inaugurację ligowych rozgrywek ograli Pogoń (1:0) w Szczecnie po trafieniu Zorana Arsenicia. Marek Papszun przeciwko Portowcom nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Rafała Adamskiego.

Miedziowi na start piłkarskich zmagań o mistrzostwo Polski również zdobyli komplet punktów, wygrywając z Piastem Gliwice (2:0). W zespole Zagłębia świetnia spisał się Jakub Sypek, który wpisał się na listę strzelców, a potem zanotował asystę przy bramce Marcela Reguły.

Legia – Zagłębie: transmisja w TV

Spotkanie Legii Warszawa z Zagłębie Lubin będzie można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Do skomentowania meczu wyznaczono Adama Marchlińskegoi i Adama Szałę.

Legia – Zagłębie: stream online

Rywalizacja pomiędzy Legią Warszawa a Zagłębiem Lubin będzie także transmitowana w serwisie streamingowym CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Początek meczu zaplanowano na godzinę 14:45.

Legia – Zagłębie: sonda

Kto wygra mecz? Legia Warszawa

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Zagłębie Lubin Legia Warszawa

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Legia – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Legia Warszawa Zagłębie Lubin 1.59 4.10 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 sierpnia 2026 12:05

Kiedy odbędzie się spotkanie Legia Warszawa – Zagłębie Lubin? Mecz rozpocznie się w niedzielę (2 sierpnia) o godzinie 14:45. Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Zagłębie Lubin? Starcie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

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