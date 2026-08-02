Legia Warszawa – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.08.2026)

Legia – Zagłębie: gdzie oglądać?
Legia Warszawa – Zagłębie Lubin to starcie w ramach drugiej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze Wojskowych na inaugurację ligowych rozgrywek ograli Pogoń (1:0) w Szczecnie po trafieniu Zorana Arsenicia. Marek Papszun przeciwko Portowcom nie mógł skorzystać z kontuzjowanego Rafała Adamskiego.
Miedziowi na start piłkarskich zmagań o mistrzostwo Polski również zdobyli komplet punktów, wygrywając z Piastem Gliwice (2:0). W zespole Zagłębia świetnia spisał się Jakub Sypek, który wpisał się na listę strzelców, a potem zanotował asystę przy bramce Marcela Reguły.
Legia – Zagłębie: transmisja w TV
Spotkanie Legii Warszawa z Zagłębie Lubin będzie można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Do skomentowania meczu wyznaczono Adama Marchlińskegoi i Adama Szałę.
Legia – Zagłębie: stream online
Rywalizacja pomiędzy Legią Warszawa a Zagłębiem Lubin będzie także transmitowana w serwisie streamingowym CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Początek meczu zaplanowano na godzinę 14:45.
Legia – Zagłębie: sonda
Kto wygra mecz?
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Legia – Zagłębie: kursy bukmacherskie
Mecz rozpocznie się w niedzielę (2 sierpnia) o godzinie 14:45.
Starcie będzie dostępne na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
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