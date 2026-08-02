Man City rusza po gwiazdę Chelsea. To będzie głośny transfer

12:03, 2. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  The Sun

Manchester City poważnie zainteresował się Pedro Neto z Chelsea. Działacze angielskiego giganta przygotowują wielką ofertę za Portugalczyka - podaje "The Sun".

Enzo Maresca
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Pedro Neto na celowniku Manchesteru City

Manchester City przygotowuje się do złożenia oferty za Pedro Neto. Według informacji „The Sun”, angielski gigant chce przeznaczyć nawet 70 milionów funtów na sprowadzenie 26-letniego Portugalczyk z Chelsea podczas letniego okna transferowego. Kierownictwo klubu przebudowuje kadrę po odejściu Pepa Guardioli.

Enzo Maresca szuka sposobów na zwiększenie jakości i rywalizacji na skrzydłach. Neto znajduje się w gronie zawodników, którzy wzbudzili zainteresowanie działaczy z Etihad Stadium. Skrzydłowy może okazać się atrakcyjną opcją ze względu na swoją szybkość, dynamikę oraz umiejętność gry na obu stronach boiska.

Neto po transferze do The Blues w 2024 roku nie zawsze prezentował poziom, którego oczekiwano od zawodnika sprowadzanego za duże pieniądze. Portugalczyk miał problemy z regularnością, a jego statystyki ofensywne nie należały do najlepszych. Manchester City wierzy, że w odpowiednim systemie 26-latek mógłby odzyskać najlepszą formę.

30-krotny reprezentant Portugali w barwach The Blues strzelił 19 goli i zanotował 19 asyst w 103 spotkania. Umowa Neto na Stamford Bridge obowiązuje aż do lata 2031 roku. Na ten moment nie wiadomo, jaką decyzję podejmą władze londyńskiego klubu. Chelsea nie musi sprzedawać Neto, ale bardzo wysoka oferta może skłonić działaczy do rozważenia transferu.

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