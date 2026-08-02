Bayern wskazał następcę Kane’a. Już błyszczał w Bundeslidze

Bayern Monachium wiąże przyszłość z Harrym Kanem, ale rozgląda się też za jego docelowym następcą. Na radary wrócił Benjamin Sesko, który był łączony z takim transferem jeszcze za czasów Lipska.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Gwiazda Manchesteru United zastąpi Kane’a w Bayernie?

Bayern Monachium wiąże długofalowe plany ze swoim najlepszym strzelcem. Harry Kane nie zamierza odchodzić i najprawdopodobniej zwiąże się z niemieckim gigantem nową, kilkuletnią umową. Obecna wygasa już w przyszłym roku, natomiast obie strony wykazują chęć dalszej współpracy, dlatego podchodzą do tego tematu z dużym spokojem. Szanse sprowadzenia Anglika miała sondować choćby Barcelona, ale usłyszała wyraźną odmowę. Kane nigdzie się nie wybiera.

Pion sportowy Bayernu twierdzi, że 33-latek będzie w stanie utrzymać swój najwyższy poziom w kolejnych sezonach, więc nie ma pośpiechu w kwestii sprowadzania jego następcy. Oczywiście klub konsekwentnie monitoruje rynek i przygotowuje się do funkcjonowania, gdy Anglik nie będzie już odpowiednio dysponowany. Na radary giganta wrócił Benjamin Sesko, który był łączony z przeprowadzką na Allianz Arena jeszcze za czasów Lipska. Latem zeszłego roku Słoweniec został wytransferowany do Manchesteru United za ponad 70 milionów euro.

Na dzisiaj nie ma takiej potrzeby, by realnie walczyć o Sesko. Bayern przygląda się jego rozwojowi i myśli nad konkretnym ruchem w dalszej przyszłości. Plan na Kane’a zakłada, by pewnego dnia przemianować go na pozycję numer „dziesięć”, robiąc tym samym miejsce dla klasycznego napastnika. Takowym mógłby zostać właśnie gwiazdor Manchesteru United, który finalnie zastąpiłby reprezentanta Anglii jako lidera formacji ofensywnej.