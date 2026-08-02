Romelu Lukaku dostał ofertę. Napastnik blisko odejścia z Napoli

Romelu Lukaku jest rozczarowany sytuacją w SSC Napoli. Jak ujawnił Sacha Tavolieri, Belg znalazł się na liście życzeń Atlanta United.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Atlanta United zainteresowana Romelu Lukaku

Romelu Lukaku może wkrótce zakończyć swoją przygodę z SSC Napoli. Belgijski napastnik nie jest zadowolony ze swojej obecnej sytuacji w klubie, a jednym z kierunków, który może obrać tego lata, jest Major League Soccer. Jak poinformował Sacha Tavolieri, duże zainteresowanie 33-letnim zawodnikiem wykazuje Atlanta United.

Klub z MLS miał rozpocząć działania mające na celu sprowadzenie Lukaku. Obecnie prowadzone są rozmowy, podczas których obie strony badają możliwość osiągnięcia porozumienia. Lukaku nie zamierza pełnić roli rezerwowego po tym, jak władze Napoli zdecydowały się wykupić Rasmusa Hojlunda za 44 mln euro z Manchesteru United.

Napoli ma powody, by rozważyć rozstanie z doświadczonym snajperem. Klub nie chce utrzymywać zawodnika z wysoką pensją, która według włoskich mediów wynosi nawet 11 milionów euro. Włosi próbowali znaleźć rozwiązanie i miały zaproponować Lukaku przedłużenie umowy połączone z obniżeniem wynagrodzenia. Belg nie zaakceptował propozycji.

Belg podczas tegorocznych mistrzostw świata nie był podstawowym zawodnikiem reprezentacji Belgii, ale potrafił zaznaczyć swoją obecność. Zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt w Neapolu obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Co ciekawe, Lukaku przyciągnął uwagę Ajaxu Amsterdam, AS Monaco a także Ney York City FC.