Pierwszy gol sezonu Ekstraklasy! Radomiak zaskoczył Wieczystą [WIDEO]

19:02, 24. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków to mecz otwierający zmagania w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Premiera bramka padła w 43. minucie meczu.

Radomiak Radom - Wieczysta Kraków
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Mateusz Piotrowski/ Alamy Na zdjęciu: Radomiak Radom - Wieczysta Kraków

Ekstraklasy wraca meczem Radomiak Radom – Wieczysta Kraków

Ekstraklasa wróciła. Sezon 2026/27 rozpoczął się 24 lipca meczem Radomiak RadomWieczysta Kraków. Dziesiąta drużyna poprzednich rozgrywek na własnym stadionie podejmowała beniaminka, który okazał się najlepszy w pierwszoligowych barażach o awans.

W 29. minucie piłkę do siatki posłał Stefan Feiertag, jednak po analizie VAR trafienie Austriaka nie zostało uznane. Niecały kwadrans później decyzja z boiska została podtrzymana, a kibice gospodarzy mogli świętować premierową bramkę sezonu.

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Jan Grzesik znakomicie dograł do Roberto Alvesa, a Szwajcar strzałem bez przyjęcia pokonał Antoniego Mikułkę. 21-latek nie miał większych szans na skuteczną interwencję po precyzyjnym uderzeniu doświadczonego pomocnika Radomiaka.

Tak Radomiak zdobył pierwszą bramkę sezonu 26/27 Ekstraklasy:

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