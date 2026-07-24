Ekstraklasy wraca meczem Radomiak Radom – Wieczysta Kraków
Ekstraklasa wróciła. Sezon 2026/27 rozpoczął się 24 lipca meczem Radomiak Radom – Wieczysta Kraków. Dziesiąta drużyna poprzednich rozgrywek na własnym stadionie podejmowała beniaminka, który okazał się najlepszy w pierwszoligowych barażach o awans.
W 29. minucie piłkę do siatki posłał Stefan Feiertag, jednak po analizie VAR trafienie Austriaka nie zostało uznane. Niecały kwadrans później decyzja z boiska została podtrzymana, a kibice gospodarzy mogli świętować premierową bramkę sezonu.
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Jan Grzesik znakomicie dograł do Roberto Alvesa, a Szwajcar strzałem bez przyjęcia pokonał Antoniego Mikułkę. 21-latek nie miał większych szans na skuteczną interwencję po precyzyjnym uderzeniu doświadczonego pomocnika Radomiaka.
Tak Radomiak zdobył pierwszą bramkę sezonu 26/27 Ekstraklasy: