Brazylia postawi na gwiazdę Barcelony. To on ma przejąć obowiązki Neymara

08:37, 24. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  GeGlobo.com

Raphinha może przejąć wykonywanie rzutów karnych w reprezentacji Brazylii po zakończeniu ery Neymara. Jak informuje GeGlobo.com, skrzydłowy FC Barcelony jest faworytem.

Neymar
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Raphinha przed wielką zmianą w reprezentacji

Raphinha wyrósł na naturalnego kandydata do przejęcia odpowiedzialności, którą przez lata w brazylijskiej kadrze ponosił Neymar. Skrzydłowy FC Barcelony imponuje przy tym nie tylko formą, ale przede wszystkim wyjątkową regularnością przy egzekwowaniu rzutów karnych.

Według GeGlobo.com ostatnia niewykorzystana przez piłkarza Blaugrany jedenastka miała miejsce w grudniu 2017 roku, kiedy reprezentował barwy Vitorii de Guimaraes. Od tamtej pory Raphinha nie pomylił się ani razu. Wykorzystał 22 kolejne próby.

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Bilans Brazylijczyka robi wrażenie. W całej seniorskiej karierze zdobył 23 bramki z 24 rzutów karnych. Dla Barcelony ma stuprocentową skuteczność, czyli 13 wykorzystanych prób na 13. W reprezentacji Brazylii trafił trzy razy na trzy podejścia, a w Leeds United cztery razy na cztery. Do tego dochodzą cztery trafienia w Rennes oraz dwa wykorzystane rzuty karne z trzech w Vitorii.

Nic więc dziwnego, że sztab reprezentacji Brazylii ma darzyć Raphinhę dużym zaufaniem w tym elemencie gry. Źródło przekazuje, że gdyby zawodnik Barcelony był dostępny, to właśnie on miałby wykonywać rzut karny podczas spotkania z Norwegią na mistrzostwach świata. Wszystko wskazuje zatem na to, że w szeregach Canarinhos po Neymarze jest już wytypowany kandydat na specjalistę od rzutów karnych.

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