Brazylia obawia się o gwiazdę. Real czeka na wieści

Brazylia już 1 kwietnia zmierzy się z Chorwacją w towarzyskim meczu na Camping World Stadium w Orlando. W tym spotkaniu może nie zagrać Vinicius Junior. Marca zdradza wieści dotyczące gwiazdy, na które czeka także Real Madryt.

Brazylia straci kolejną gwiazdę?

W zbliżającej się rywalizacji na Camping World Stadium w Orlando na pewno nie wystąpi Raphinha. Napastnik Barcelony doznał kontuzji mięśniowej i wraca do Barcelony. Tuż przed meczem z Chorwacją Brazylia może stracić kolejną gwiazdę. Problemy zdrowotne ma także Vinicius Junior.

Jak informuje Marca, 25-latek nie wziął udziału w treningu z resztą zespołu. 46-krotny reprezentant kraju wykonywał ćwiczenia na siłowni. Następnie pod opiekę wziął go personel medyczny.

Vinicius po meczu z Francją miał narzekać na mięśnie uda w prawej nodze. W piątek piłkarz poddał się badaniom, które nie wykazały żadnego urazu. Mimo tego wychowanek Flamengo opuścił dzisiejszą sesję treningową.

Marca twierdzi, że Real Madryt jeszcze nie otrzymał żadnych informacji z brazylijskiej federacji na temat stanu zdrowia zawodnika. Królewscy czekają na raport medyczny.