Boniek zabrał głos nt. wyboru Jana Urbana. „Nieprawdopodobnie trudny start”

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek pozytywnie ocenia wybór Urbana: „Życzę wszystkiego najlepszego”

Po nieco ponad miesiącu poszukiwań Cezary Kulesza w końcu znalazł nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Długo trwały medialne spekulacje dotyczące tego, kto obejmie kadrę po Michale Probierzu. W tym czasie na giełdzie nazwisk pojawiało się wielu szkoleniowców, ale finalnie wybór padł na Jana Urbana, o czym wczoraj oficjalnie poinformował PZPN.

Wybór byłego szkoleniowca m.in. Górnika Zabrze jest powszechnie akceptowalny. Co więcej, to właśnie były znakomity reprezentant Polski był faworytem większości kibiców oraz mediów. Finalnie więc prezes Kulesza postawił na „głos ludu”. Zbigniew Boniek w rozmowie z „WP SportoweFakty” również pozytywnie ocenia wybór Jana Urbana.

– Jestem zadowolony, że padło na Janka, życzę mu wszystkiego najlepszego. […] Janek ma nieprawdopodobnie trudny start. Jeżeli nie wygramy z Finlandią u siebie, to można powiedzieć, że czeka nas rok meczów towarzyskich, bo w zasadzie tracimy szansę na awans na mundial – powiedział Boniek w rozmowie z „WP SportoweFakty”.

– Janek wchodzi do pokoju, w którym trzeba posprzątać. Wydaje mi się, że to nie koniec zmieniania klimatu wokół kadry. Przyjście Janka to bardzo dobry ruch, ale wokół kadry trzeba jeszcze trochę oczyścić atmosferę -dodał.

