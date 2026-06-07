Brazylia na zbliżających się Mistrzostwach Świata 2026 będzie musiała radzić sobie bez zawodnika AS Romy. W towarzyskim spotkaniu z Egiptem kontuzji doznał Wesley. Ten uraz wykluczy go z udziału w mundialu.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Brazylia - Egipt

Brazylia z wymuszoną zmianą

Podopieczni Carlo Ancelottiego przed startem mundialu rozegrali dwa towarzyskie starcia. W pierwszym z nich Brazylia rozbiła 6:2 Panamę, a na listę strzelców wpisali się Vinicius Junior, Casemiro, Rayan, Lucas Paqueta, Igor Thiago i Danilo. Natomiast w drugim spotkaniu Canarinhos pokonali 2:1 Egipt. Z goli cieszyli się Bruno Guimaraes i Endrick.

Niestety, już w 17. minucie rywalizacji w Cleveland kontuzji doznał Wesley. Miejsce defensora AS Romy, który nie był w stanie kontynuować zmagań, zajął Danilo. Zawodnik Flamengo nie zszedł z murawy aż do ostatniego gwizdka.

Reakcja poszkodowanego piłkarza nie pozostawiała złudzeń. Wszystko wskazywało na to, że kontuzja okaże się zbyt poważna, by 22-latek był w stanie uczestniczyć w turnieju. Fatalne prognozy potwierdza Nicolo Schira – Wesley nie weźmie udziału w MŚ 2026.

Wiemy już, kto otrzyma powołanie w miejsce niedysponowanego defensora. Ancelotti zastąpi go Edersonem, który w letnim okienku zamieni Atalantę na Manchester United.