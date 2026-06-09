Kadra Australii na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra Australii na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Tony'ego Popovicia, listę powołanych oraz terminarz meczów Australii w grupie D.

IOIO IMAGES / Alamy Na zdjęciu: Mathew Ryan

Kadra Australii na mundial 2026

Reprezentacja Australii zakwalifikowała się na mistrzostwa świata 2026 i znamy już ostateczny skład drużyny Kangurów na zbliżający się mundial. Finalna kadra została ogłoszona 31 maja. Selekcjoner Tony Popović wybrał 26 nazwisk.

Bramkarze: Mathew Ryan (Levante UD), Paul Izzo (Randers FC), Patrick Beach (Melbourne City)

Obrońcy: Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam), Aziz Behich (Melbourne City), Harry Souttar (Leicester City), Alessandro Circati (Parma Calcio), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Cameron Burgess (Swansea City), Kai Trewin (New York City FC), Milos Degenek (Apoel Nikozja), Jason Geria (Albirex Niigata), Jacob Italiano (Grazer AK)

Pomocnicy: Jackson Irvine (FC St. Pauli), Aiden O’Neill (New York City FC), Paul Okon Jr (Sydney FC), Cameron Devlin (Heart of Midlothian)

Napastnicy: Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (CD Castellon), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Mohamed Toure (Norwich City), Tete Yengi (Machida Zelvia)

Selekcjoner: Tony Popović

Z kim gra Australia w grupie MŚ 2026?

Australijczycy rywalizują w grupie D. Na inaugurację turnieju zmierzą się z Turcją. Drugim przeciwnikiem będą gospodarze, czyli Stany Zjednoczone, natomiast fazę grupową zakończą spotkaniem z Paragwajem.

Terminarz reprezentacji Australii w grupie D:

13 czerwca 2026, godz. 06:00, Australia – Turcja (Vancouver),

19 czerwca 2026, godz. 21:00, USA – Australia (Seattle),

25 czerwca 2026, godz. 04:00, Paragwaj – Australia (Santa Clara).

Drużyna prowadzona przez Tony’ego Popovicia będzie grać w trzech różnych miastach – Vancouver, Seattle oraz Santa Clarze. Reprezentacja Australii swoje pierwsze starcie ma zaplanowane w Kanadzie, a później uda się do Stanów Zjednoczonych.