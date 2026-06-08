W reprezentacji Brazylii narasta napięcie. Gwiazda Realu ma dość tej sytuacji

fot. Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

To może być koniec pewnej ery. Vinicius wysłał wyraźny sygnał

Vinicius Junior znajduje się dzisiaj w zupełnie innym miejscu swojej kariery niż jeszcze kilka lat temu. Skrzydłowy Realu Madryt wyrósł na jedną z największych gwiazd światowego futbolu i coraz śmielej zaznacza swoją pozycję także w reprezentacji Brazylii. Jak donosi El Nacional, właśnie to może prowadzić do napięć wewnątrz kadry narodowej.

Według hiszpańskiego źródła Brazylijczyk uważa, że nadszedł moment zmiany pokoleniowej w drużynie Canarinhos. Po latach dominacji Neymara nowym punktem odniesienia dla zespołu miałby zostać właśnie zawodnik Królewskich. To jednak nie jest łatwe zadanie, ponieważ były gwiazdor FC Barcelony i Paris Saint-Germain nadal cieszy się ogromnym autorytetem zarówno w szatni, jak i poza nią.

El Nacional twierdzi, że Vinicius Junior chce odgrywać pierwszoplanową rolę podczas najważniejszych turniejów i budować reprezentację wokół zawodników będących obecnie u szczytu formy sportowej. W tym kontekście obecność Neymara ma być dla niego wyzwaniem nie tylko pod względem boiskowym, ale również w kwestii hierarchii panującej w drużynie.

Według sugestii zamieszonych w serwisie nadchodzące mistrzostwa świata mogą okazać się ostatnim wielkim turniejem, podczas którego obaj piłkarze będą wspólnie reprezentować Brazylię. Vinicius Junior ma być gotowy do przejęcia pełnej odpowiedzialności za wyniki drużyny, podczas gdy Neymar wciąż pozostaje symbolem poprzedniej epoki.

Tym samym przed Carlo Ancelottim stoi niezwykle trudne zadanie. Selekcjoner musi nie tylko zbudować zespół zdolny do walki o najwyższe cele, ale również odpowiednio zarządzać ambicjami dwóch największych gwiazd brazylijskiego futbolu. Jeśli medialne doniesienia okażą się prawdziwe, relacja między Viniciusem Juniorem a Neymarem może stać się jednym z najgorętszych tematów wokół reprezentacji Brazylii.