Lazio upokorzone w Pucharze Włoch. Gattuso nie szukał wymówek

11:41, 17. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Lazio sensacyjnie odpadło z Pucharu Włoch po domowej porażce 0:2 z drugoligową Mantovą. Gennaro Gattuso w rozmowie ze "Sportmediaset" przeprosił kibiców za występ zespołu.

Gennaro Gattuso
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fot. NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Gattuso reaguje po kompromitacji Lazio

Lazio zakończyło udział w Pucharze Włoch już na etapie 1/32 finału. Rzymianie przegrali na Stadio Olimpico z występującą w Serie B Mantovą. Rezultat jest tym bardziej bolesny, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej drużyna ze stolicy Włoch występowała w finale tych rozgrywek. Gattuso po spotkaniu wziął odpowiedzialność za niepowodzenie i nie próbował usprawiedliwiać swoich zawodników.

Włoski szkoleniowiec przyznał, że jego zespół potrzebuje jeszcze sporo pracy. Zwrócił również uwagę na brak odpowiedniej agresywności w pierwszej połowie. Lazio stworzyło sobie kilka okazji, ale nie potrafiło wykorzystać ich do odwrócenia losów spotkania. – Dostaliśmy lanie i biorę to na siebie. Teraz spuszczamy głowy i zabieramy się do pracy. Przepraszamy. Jeszcze kilka miesięcy temu Lazio było w finale, a dzisiaj odpadliśmy z zespołem z Serie B – powiedział Gennaro Gattuso.

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Trener podkreślił jednocześnie, że piłkarze dobrze pracują podczas treningów. Jego zdaniem 40 dni to jednak zbyt krótki okres na pełne przyswojenie nowych założeń. Gattuso zaapelował również o zachowanie jedności oraz poczucia przynależności do klubu. Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z niezadowolenia sympatyków Lazio i liczy na szybką poprawę wyników.

Po meczu pojawił się również temat transferów. Kilka dni wcześniej Lazio potwierdziło sprowadzenie Davide Frattesiego, który przeciwko Mantovie wszedł na murawę w 71. minucie. Gattuso nie chciał jednak łączyć porażki z sytuacją kadrową. Stwierdził, że wskazywanie po takim spotkaniu brakujących elementów zespołu byłoby zbyt łatwym rozwiązaniem.