Pucharowa próba nerwów. Inter wyszedł z niej zwycięsko [WIDEO]

Inter Mediolan awansował do półfinału Pucharu Włoch, chociaż środowy mecz rozgrywał w nietypowych okolicznościach. Nerazzurri wykonali zadanie, ale nie obyło się bez nerwów.

Bez Piotra Zielińskiego, ale z awansem. Inter dopiął swego

Inter Mediolan musiał w środowy wieczór odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ponieważ wyjątkowo w roli gospodarza w meczu krajowego pucharu grał nie na Stadio Giuseppe Meazza, a na stadionie w Monzy. Mimo wszystko Nerazzurri przystępowali do potyczki w roli zdecydowanego faworyta do awansu do półfinału rozgrywek.

Z punktu widzenia polskiego kibica najistotniejsze było to, że poza kadrą meczową mediolańskiej ekipy znalazł się Piotr Zieliński. Reprezentant Polski miał jednocześnie okazję do odpoczynku po ostatnich świetnych występach w Serie A. Tym samym w środku pola Mediolańczyków rządzili Davide Frattesi oraz Henrich Mychitarian.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji ostatecznie lepiej spisali się piłkarze Interu. Co prawda oddali tylko dwa celne strzały, ale po jednym z nich mieli powody do radości, ponieważ piłka wylądowała w siatce. W roli głównej wystąpił Ange-Yoan Bonny, który strzelił gola głową w 35. minucie po dośrodkowaniu Issiaki Kamate. Do przerwy Inter realizował zatem swój plan.

Tymczasem tuż po zmianie stron prowadzenie Czarno-niebieskich podwyższył Andy Diouf. Tym razem wepchnął piłkę do siatki po zagraniu Josepa Martineza. Z jednej strony mogło się wydawać, że losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte. Niemniej w 57. minucie kontaktową bramkę zdobył Sandro Kulenović i Inter nie mógł być już niczego pewny.

Sandro Kulenović strzelił gola Interowi Mediolan 😎



Debiutanckie trafienie w barwach Torino byłego napastnika Legii Warszawa 🤌 pic.twitter.com/OIyfoV2K0X — Polsat Sport (@polsatsport) February 4, 2026

Granata w 74. minucie nawet skierowała piłkę do siatki, ale na szczęście dla gospodarzy Matteo Prati był na pozycji spalonej i jego trafienie zostało anulowane. W każdym razie Inter otrzymał wyraźny sygnał ostrzegawczy. Do końca zawodów rezultat nie uległ już zmianie i ekipa z Mediolanu zameldowała się w półfinale Coppa Italia.

Inter Mediolan – Torino FC 2:1 (1:0)

1:0 Ange-Yoan Bonny 35′

2:0 Andy Diouf 48′

2:1 Sandro Kulenović 57′