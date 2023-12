fot. Imago / Krzysztof Cichomski / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin zrewanżowała się Górnikowi Zabrze za porażkę sprzed kilku dni

Wtorkowe zwycięstwo Portowców było na wagę awansu do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski

Na temat rywalizacji swoim komentarzem podzielił się szkoleniowiec ekipy ze Szczecina

Jens Gustafsson ocenił spotkanie Pogoń – Górnik

Pogoń Szczecin prowadziła przez długi czas w starciu z Górnikiem Zabrze. Niemniej w samej końcówce straciła bramkę i o losach rywalizacji musiała decydować dogrywka. Portowcy jednak dali radę objąć prowadzenie po raz drugi i nie dali sobie go już wydrzeć, notując awans do 1/4 finału rozgrywek.

– Oczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi, że przeszliśmy przez tę rundę. Jestem dumny z tego, jak zawodnicy zareagowali po porażce w Zabrzu. Uważam, że pokazaliśmy dziś dużo lepsze przygotowanie mentalne. Dziś też zobaczyliśmy, że zmiany mogą nam pomóc wygrać mecz – mówił Jens Gustafsson na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej przez oficjalną stronę internetową Pogoni.

– Wszyscy, którzy pojawili się na boisku, dołożyli się do tego zwycięstwa. Oczywiście chcieliśmy zakończyć ten mecz w 90 minutach, jednak w pucharach zawsze trzeba walczyć do końca, trzeba być też gotowym na dodatkowy czas gry. To zawsze rywalizacje nietypowe. Rzadko kiedy zespół, który dociera do końca, dochodzi do ostatniej rundy bez żadnych przygód, przeszkód i trudności – dodał Szwed.