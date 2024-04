Jarosław Królewski pomaga choremu kibicowi Legii. Inicjatywa godna pochwały

PressFocus / Krzysztof Porębski Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków zagra w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin na PGE Narodowym

Jarosław Królewski przekazał na licytację charytatywną 5 biletów na to spotkanie

Obecna cena wynosi już 6000 złotych

Piękny gest

Królewski wyszedł z pomocą dla Daniela Popowicza, który od wielu lat walczy z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Na co dzień pomaga mu w tym jego mama. Prywatnie Daniel jest kibicem Legii Warszawa i fanem piłki nożnej. O jego historii dowiedział się Jarosław Królewski, który postanowił pomóc przy okazji finałowego meczu Pucharu Polski.

Właściciel Wisły opublikował wpis w serwisie X, w którym zachęca do licytacji 5 biletów z jego puli na mecz finałowy między Wisłą Kraków a Pogonią Szczecin. – Finał na Stadionie Narodowym to okazja do przypomnienia sobie co w życiu istotne – napisał.

Finał na Stadionie Narodowym to okazja do przypomnienia sobie co w życiu istotne.



Daniel, kibic @LegiaWarszawa wraz z przyjaciółmi i rodziną walczy z przeciwnościami losu 🔥



Potrzebuje nieco pomocy. Zaczynamy, więc licytacje 5 biletów z mojej puli na mecz Pucharu Polski na… pic.twitter.com/84gT9MB5Wg — Jaroslaw Krolewski (@jarokrolewski) April 12, 2024

Cena wywoławcza, jaką zaproponował Jarosław Królewski to 1906 złotych, jednak bardzo szybko została ona przebita. Obecnie aktualny lider w komentarzach zaproponował już 6 tysięcy złotych na wspomniany cel charytatywny. Niewykluczone, że kwota ta urośnie jeszcze kilkukrotnie. Zbiórka potrwa do poniedziałku i zakończy się w samo południe.