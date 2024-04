PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki i Grzegorz Tomasiewicz

Pogoń Szczecin awansowała do finału Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Wisłą Kraków już 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie. W PKO Ekstraklasie Portowcy zajmują czwarte miejsce i po wyjazdowym remisie z Jagiellonią Białystok (2:2), zarówno Śląsk Wrocław, jak i Lech Poznań mogą odskoczyć na sześć punktów.

Zanim przyjdą rozstrzygnięcia w lidze, to piłkarze ze Szczecina liczą, że to do nich trafi Puchar Polski. Kapitan Pogoni, Kamil Grosicki zaapelował do fanów o mobilizację. Reprezentant Polski fenomenalnie spisuje się w tym sezonie. 35-latek strzelił we wczorajszym meczu z Jagą swojego 12. gola. Grosicki pamięta smak triumfu w krajowym pucharze. W 2010 roku sięgnął po trofeum z Jagiellonią Białystok.

– Na chwilę zamykamy rozdział “liga”. Jutro wracamy do Szczecina i rozpoczynamy misję “finał Pucharu Polski”. Zrobimy wszystko, by dać Klubowi historyczne trofeum. Wy także macie swoje zadanie do wykonania. Liczymy na Was na PGE Narodowym. Tylko razem możemy wznieść ten puchar – napisał Grosicki na platformie “X”.

Już 2 maja Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Kraków w finale Fortuna Pucharu Polski na PGE Narodowym. Początek meczu zaplanowano na godzinę 16:00.