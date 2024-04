Finał Pucharu Polski bez kibiców? Borek przekazał niepokojące wieści

Zuma Press / Roussel Photography / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Pogoń Szczecin – Wisła Kraków, czyli finał Pucharu Polski

W czwartek (2 maja) o godzinie 16:00 rozpocznie się mecz finałowy Pucharu Polski, w którym Pogoń Szczecin zmierzy się z Wisłą Kraków. Bilety na to spotkanie rozeszły się w mgnieniu oka, co nie może dziwić, patrząc na fakt, że oba kluby mają wielu wiernych kibiców w całym kraju.

Doniesienia o szybkiej sprzedaży wejściówek sugerują, że na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się prawdziwe święto futbolu. Jednak poniedziałkowe informacje nieco psują całą atmosferę i mogą być naprawdę niepokojące.

Kibice Pogoni i Wisły rozważają pozostanie przed stadionem

Mateusz Borek, dziennikarz Kanału Sportowego, dotarł do pisma, jakie wystosowało Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin “Portowcy”. Jest to apel do PZPN-u w sprawie obecności funkcjonariuszy policji w obrębie strefy przyjęcia fanów Pogoni.

“Z posiadanych przez nas informacji, funkcjonariusze Policji mają znajdować się w strefie kontroli Kibiców Pogoni Szczecin, od samego początku, zanim przybędą pierwsi kibice, prewencyjnie, a następnie uczestniczyć w kontrolach wspólnie z przedstawicielami służby porządkowej, co stanowi oczywiste naruszenie ww. przepisu” – czytamy fragmenty oświadczenia, które opublikował Kanał Sportowy.

“Informujemy, że w sytuacji kiedy na terenie strefy kontroli Kibiców Pogoni Szczecin będą znajdować się funkcjonariusze Policji […], Kibice Pogoni Szczecin nie rozpoczną wchodzenia na teren imprezy masowej” – można przeczytać w dalszej części.

Według informacji Kanału Sportowego podobną argumentację stosują kibice Wisły Kraków. W takiej sytuacji jeśli prośby grup kibicowskich nie zostaną spełnione, istnieje ryzyko, że na finał Pucharu Polski nie wejdzie kilkanaście tysięcy widzów.

